La Generalitat proposa el toc de queda i considera un nou confinament, a l'espera que es decreti l'estat alarma

L'epidèmia continua creixent a Catalunya, amb gairebé 6.000 diagnosticats més i amb el risc de rebrot i la velocitat de contagi disparades, mentre el Govern ultima un toc de queda nocturn i no descarta un nou confinament, a l'espera que el Govern de Pedro Sánchez decreti l'estat d'alarma.

Les dades epidemiològiques de les últimes 24 hores facilitades pel departament de Salut reflecteixen que la pandèmia se segueix propagant amb força i el risc de rebrot arriba ja als 713 punts, 78 més que ahir, mentre que la taxa de transmissió o velocitat de contagi ( Rt) creix quatre centèsimes, fins a 1,50, i s'han comptabilitzat 48 morts en les últimes 24 hores.

Davant d'aquestes dades, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reconegut que l'opció del confinament "està present en els debats" de l'executiu i que, de concretar-se, les escoles també haurien de tancar "amb molta probabilitat".

Les xifres empenyen a el Govern a plantejar aplicar un toc de queda entre les 22.00 i les 06.00 hores i a preparar una bateria de mesures complementàries que vol posar en marxa com més aviat millor, segons han explicat aquest dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Sàmper.

Per activar de forma immediata aquestes mesures, han urgit a el Govern de Pedro Sánchez a aprovar l'estat d'alarma, cosa que podria passar en el Consell de Ministres extraordinari convocat per demà diumenge.

En tot cas, han subratllat que el toc de queda és una mesura complementària a les que estan ja en marxa, pel que han insistit que el Govern no es planteja reobrir de moment bars ni restaurants, ni tan sols de manera parcial.

Mentrestant, els Mossos van denunciar anit a 52 persones que feien botellón a una plaça de Barcelona, fent cas omís de la norma que impedeix reunions de més de sis membres, i aquest matí han hagut de tancar els accessos als cinc parcs naturals més populars de Catalunya, que es trobaven totalment plens tot i la crida de les autoritats a reduir les sortides a l'imprescindible.

Tot i aquestes sortides massives a les zones de muntanya, el volum de vehicles que han abandonat Barcelona i la seva conurbació en les últimes hores ha caigut un 10,5% respecte a el primer cap de setmana d'octubre i és un 25% inferior a la que es va registrar el mateix cap de setmana de l'any anterior, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

La segona onada de la COVID-19, que ha portat a la Generalitat i a les entitats municipalistes catalanes a comprometre per mantenir en la mesura del possible la programació cultural i la inversió en el sector, amenaça així mateix amb abocar a un altre col·lapse en la gestió de les prestacions de l'atur dels milers de treballadors que tornen a entrar en un ERTO després del tancament de l'hostaleria.

Un total de 4.871 empreses del sector han presentat davant la Generalitat un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), el que afecta 41.054 treballadors.

Però l'amenaça de col·lapse no plana només sobre l'administració laboral, ja que el Servei Català de la Salut (CatSalut) preveu trigar entre 18 i 21 mesos a recuperar l'activitat posposada a causa de la crisi de la COVID-19, que ha impactat de ple en el normal discórrer de sistema sanitari, sobretot en el segon trimestre d'aquest any.

L'escenari dibuixat per CatSalut estima que fins d'aquí a un any i mig o dos anys no es podrà recuperar l'activitat ajornada, un objectiu per al qual s'invertiran 236.500.000 d'euros.