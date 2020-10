El Govern planteja que els contagiats tinguin 30 minuts per votar el proper 14 de febrer

El Govern planteja que les persones contagiades o en quarantena per covid-19 disposin de 30 minuts per votar a les eleccions autonòmiques del pròxim 14 de febrer, en què se'ls recomanarà exercir el seu dret a vot al final del dia i esgrimir un certificat autoresponsable de desplaçament. Ho recull l'informe elaborat pel departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, que el conseller Bernat Solé ha presentat aquest migdia davant del grup interdepartamental sobre eleccions del govern català.

Aquest document, que s'ha enviat al Procicat perquè elabori el protocol electoral, recull una sèrie de mesures per garantir el dret a vot de la ciutadania en un context de pandèmia i destaca el vot per correu com una via preferent a impulsar.

En el cas de les persones contagiades per coronavirus, amb símptomes o en quarantena per ser contactes estrets de positius, es proposa que disposin de mitja hora per desplaçar-se fins el seu col·legi electoral -sempre que resideixin en la seva secció censal- i que abans de fer-ho omplin i validin un certificat autoresponsable de desplaçament. Per evitar que infectin altres votants, la Generalitat preveu fomentar diverses franges de votació: de 9 a 11 hores per als «col·lectius de risc», d'11 a 18 hores per a la població general i de 18 a 20 hores per als contagiats, contactes estrets o sospitosos. Així mateix, es planteja que els votants esperin el seu torn fora dels centres, amb cues diferenciades per a la població general, les persones vulnerables i els contagiats.