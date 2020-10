La Moncloa convidarà avui el Papa a visitar Espanya sense citar Manresa ni l'any 2022

El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, convidarà el papa Francesc a visitar Espanya aprofitant la trobada que hi mantindrà avui, però en aquesta invitació no preveu parlar ni de Manresa ni del 2022, quan farà 500 anys de l'estada de sant Ignasi, fundador de la Companyia de Jesús, a la qual pertany el Papa, a la capital del Bages. Així ho van confirmar ahir fonts de la Moncloa.

A la pregunta d'aquest diari sobre si Sánchez proposarà al Sant Pare que visiti Espanya aprofitant l'esmentat aniversari i que serà un Any Ignasià –el 2022 també se celebrara l'Any Sant Compostel·là-, les fonts de la Moncloa van remetre a la roda de premsa que va oferir aquesta setmana el president espanyol, on va comentar que convidarà el pontífex a visitar Espanya «quan bonament sigui possible», sense fer-li cap proposta concreta. La trobada d'avui serà a 2/4 de 10 del matí i es tracta de la primera reunió entre el papa Francesc i el dirigent espanyol.



Nombroses invitacions

Amb la mirada fixada en la celebració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa, les invitacions al Papa per assistir a aquesta commemoració in situ han estat constants. Ho va fer una delegació de l'Ajuntament de Manresa encapçalada per l'aleshores alcalde, Valentí Junyent, el 6 de juny passat en una audiència al Vaticà a la qual també va assistir el superior de la Cova, Lluís Magriñà (que ja l'havia convidat anteriorment en més d'una ocasió, una de les quals per carta). El Papa els va contestar que «m'agradaria molt».

Set anys abans, el març del 2013, Junyent ja el va invitar a visitar Manresa per mitjà d'una carta on el va felicitar per la seva elecció per rellevar el papa Benet XVI. Llavors, el Papa va agrair la missiva i va enviar els seus millors desitjos per als manresans però no va dir res sobre la invitació. L'Associació Argentina de Manresa també li va escriure una carta per convidar-lo. Gairebé un any després, el bisbe de Vic va aprofitar la trobada de bisbes catalans amb Francesc a Roma per fer-li la invitació. La resposta va ser que «mai no hi he estat», a Manresa, però no va dir res més. Només va somriure, va explicar el bisbat. L'octubre d'aquell mateix any el matrimoni manresà format per Josep Soler i Rosa Vilà va poder saludar personalment el pontífex al Vaticà com a regal dels seus fills pels 50 anys de casats i ho van aprofitar per lliurar-li una programació del santuari de la Cova i, «en nom dels jesuïtes, dir-li que el convidem i l'esperem a Manresa». Va respondre que no hi havia estat mai i que, de moment, no ho tenia previst.

El setembre passat, qui el va invitar personalment va ser el president de la Conferència Episcopal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb qui són amics. A la sortida de la trobada al Vaticà, Omella va informar a la premsa que quan li van «insistir» que visiti la capital del Bages el 2022 aprofitant l'Any Sant Compostel·là i l'Any Ignasià, va somriure i va dir que «li agradaria molt, perquè li encanta tornar a Espanya i, sobretot, perquè no coneix Manresa, i a un jesuïta això el crida, i ha dit que ho estudiarem. A veure com va la pandèmia, la seva salut, etc. Ell sempre discerneix molt les coses, i en això hem quedat. Esperarem. Tant de bo que pugui venir», va reblar.