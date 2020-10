El Pacte de Toledo acorda una reforma de les pensions que les vincula a l'IPC

La comissió del Pacte de Toledo al Congrés va acordar ahir un esborrany amb 21 recomanacions per a la reforma de les pensions després de quatre anys de debat. El text se sotmetrà a votació dimarts en comissió i vincula les pensions a l'índex de preus de consum, incentiva retardar l'edat de jubilació i situa el 2023 com a termini màxim per treure despeses impròpies de la guardiola de les pensions. El document «referma el compromís» del Congrés «amb el manteniment, millora i adaptació» del sistema públic de pensions i s'oposa «a qualsevol transformació radical del sistema que suposi una ruptura dels principis en què es basa l'actual».

El document servirà com a base perquè el Govern espanyol i, concretament, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, impulsin la reforma del sistema de pensions. Escrivá ja havia apuntat en la línia de les recomanacions –pilotades per PSOE i Unides Podem– i ja havia confiat que l'acord arribaria aviat.

Pel que fa a l'edat de jubilació, el text afirma que «ha de fomentar-se la permanència dels treballadors en actiu a través de l'adaptació i millora dels incentius socials, fiscals i laborals existents», i diu que «és necessari aprofundir en la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà de l'edat ordinària de jubilació sempre que no estigui motivada per una pensió insuficient». El document fa esment de les jubilacions anticipades per activitat penosa com a excepció a aquesta voluntat d'allargar l'edat de jubilació.

El Pacte de Toledo també fixa com a objectiu mantenir el poder adquisitiu i millorar les pensions amb la revaloració anual de les pensions d'acord amb l'IPC real. «La revaloració ha de ser diferenciada de qualsevol altra acció de millora encaminada no a conservar, sinó a augmentar el poder adquisitiu –quan ho permeti la situació econòmica i amb l'oportuna cobertura legal–», diu el document, que afirma que increments superiors a l'IPC s'hauran de pagar amb recursos que no siguin de la Seguretat Social.

En relació amb els recursos del sistema, el text apunta que cal consolidar «la separació de fons i el restabliment de l'equilibri financer». En aquest sentit, el text recull que prestacions i partides impròpies que es financen amb les cotitzacions de la Seguretat Social –de l'anomenada guardiola– han de passar a fer-ho amb finançament tributari. És l'Estat, a través dels pressupostos, qui haurà d'assumir aquestes despeses –com prestacions familiars o ajudes a sectors productius concrets– de forma «progressiva» i en un «termini breu de temps que no podrà excedir de l'any 2023».

Fonts d'ERC van avançar ahir que els republicans presentaran vot particular, ja que tenen objeccions al text. Un dels principals punts amb els quals discrepen és que no es posi punt final a «l'espoli» de la guardiola de la Seguretat Social de forma immediata i es deixi temps per fer-ho fins al 2023. També troben a faltar solucions per a persones amb llargues car-reres de cotització però que són acomiadades abans que assoleixin l'edat fixada per a la jubilació, amb penalitzacions molt grans si es jubilen de forma anticipada.

Els republicans valoren positivament altres incorporacions de propostes d'ERC relacionades amb la bretxa de gènere, però lamenten que PSOE i Unides Podem hagin prioritzat fer l'acord «més transversal» per poder-hi incloure la dreta i hagin renunciat a fer una aposta més decidida.