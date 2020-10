El PPC aprofita la moció de censura a Sánchez per distanciar-se de Vox

El PP català considera que el paper que va jugar el seu líder, Pablo Casado, en la moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez remarca les seves diferències respecte de les de Santiago Abascal també de cara a les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer.

El líder dels populars va fer servir la seva intervenció d'ahir al Congrés dels Diputats per allu-nyar-se de Vox, amb un to molt dur i expressions com «fins aquí hem arribat», adreçades a Abascal.

En roda de premsa telemàtica, el secretari general del PPC, Daniel Serrano, va aplaudir aquest discurs perquè, segons la seva opinió, evidencia la distància entre el projecte «centrat» dels populars i la crispació que propugna Vox.

«La jornada d'ahir va servir per diferenciar el nostre projecte de centredreta, central i reformista, amb voluntat de governar per a tots els espanyols, i no només per a aquells que ens puguin votar en un moment determinat», va defensar.

Unes diferències que, va remarcar, «sempre han estat presents» i també es faran patents en les pròximes eleccions catalanes, en què plantejaran propostes «serenes» per deixar enrere el procés.

En aquest sentit, va reivindicar que només amb propostes constructives com les dels populars es pot fer front a l'independentisme, de la mateixa manera que Casado és l'única alternativa en l'àmbit estatal davant la «calamitat» que suposa el Govern de coalició entre PSOE i Unides podem.

I és que Serrano va advertir que «l'incendi polític i social» generat per «l'independentisme governant», que en la seva opinió «incendia la convivència, la reconciliació, la democràcia i l'estat de dret», no es pot apagar «amb gasolina»: «Nosaltres tenim el nostre propi projecte: de centredreta, reformista, centrat i que vol buscar solucions, però no des de la confrontació, sinó apel·lant sempre a la convivència i el sentit comú des del realisme i el que és possible».