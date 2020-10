Sánchez es reuneix amb el Papa Francesc al Vaticà

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el Papa Francesc s'han reunit aquest dissabte al matí al Vaticà. A l'arribada, Sánchez -acompanyat de la seva esposa Begoña Gomez- ha estat rebut pel regent de la prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza. Posteriorment, el cap de l'executiu espanyol també s'ha entrevistat amb el secretari de relacions amb els estats, l'arquebisbe Paul Gallagher. La visita es produeix en un moment en què diverses comunitats autònomes -també Catalunya- han reclamat a la Moncloa que apliqui l'estat d'alarma per controlar la pandèmia. El govern espanyol podria celebrar un consell de ministres extraordinari aquest cap de setmana per declarar-lo.

Sánchez s'ha trobat amb el pontífex per primera vegada per abordar qüestions "d'interès comú com el multilateralisme, el canvi climàtic, les migracions i el pacte educatiu global", segons han detallat des de la Moncloa. A la trobada han mostrat "la seva sintonia" per "construir un món basat en la col·laboració i la solidaritat" i el cap de l'executiu ha demanat "cooperació entre els països" per afrontar els "reptes globals", com la justícia social o la sostenibilitat ambiental. També han abordat del nou pacte d'immigració i asil amb què treballa la Unió Europea. Sánchez ha traslladat al Papa Francesc que considera clau abordar també la migració legal.



El Papa adverteix a Sánchez del perill de les "ideologies" i afirma que la política no està lligada a "maniobres"



El papa Francesc ha assenyalat davant el president espanyol, Pedro Sánchez, que "la política és una de les formes més altes de la caritat", al mateix temps que l'ha advertit de les ideologies que s'apoderen" de la nació o de les "maniobres" que no responen a un acte de servei.

"És molt trist quan les ideologies s'apoderen de la interpretació d'una nació, d'un país i desfiguren la pàtria", ha dit el Sant Pare.

En un gest poc habitual en les visites d'un cap d'Estat o de Govern al Vaticà, el papa Francesc ha pronunciat un discurs davant el president Sánchez, la seva dona Begoña Gómez, l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Carmen de la Peña i altres representants de la presidència del Govern espanyol que l'han acompanyat en la trobada.

El pontífex ha afirmat que la política no és només "un art", sinó que per als cristians és un "acte de caritat que ennobleix i moltes vegades porta al sacrifici".