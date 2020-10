Vergés diu que el toc de queda no significa automàticament obrir la restauració

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que la proposta que tenen ara sobre la taula de toc de queda el situa entre les 22 i les 6 hores, i ha remarcat que això no significa automàticament obrir la restauració. "Hi ha mesures que es complementen entre elles i no són intercanviables. Són independents", ha dit a Catalunya Ràdio, on ha recordat que bars i restaurants també tenen horari diürn i mouen molta gent.

Vergés ha admès que l'estat d'alarma i el toc de queda pot durar més de 15 dies. Segons ella, el govern espanyol es reunirà diumenge per aprovar-lo, acceptant que la Generalitat es quedi amb el comandament. Aquesta nova eina pot permetre prendre diferents mesures, ha dit, com ara contractar estudiants d'últim curs d'infermeria.

"Les UCI se'ns ompliran, però hi haurà problemes a tota la societat. Això ho hem de poder parar", ha subratllat la consellera, que ha indicat que la primera mesura que es prendrà tan bon punt s'aprovi l'alarma serà el toc de queda, però "no serà l'única". Els propers dies també s'estudiarà si se n'han de prendre més o "reforçar alguna de les que ja estan estiguin establertes".

Segons Vergés, l'aplicació de l'estat d'alarma no suposarà una pèrdua de competències, sinó que es farà amb una delegació de l'autoritat a la Generalitat. Permetrà prendre decisions de forma àgil, sense haver d'esperar l'autorització del TSJC, i servirà per adoptar mesures com ara la contractació d'estudiants d'infermeria d'últim curs, decisió que es podria prendre properament. "Els nostres centres es troben tensionats i també ens demanen poder tenir aquestes eines", ha dit.

Ara bé, ha assegurat que els hospitals no estan en situació de col·lapse, però sí que s'han de reorganitzar per poder atendre la covid sense deixar de fer activitat ordinària.

Sobre la durada del toc de queda, ha reconegut que "això no s'acaba en 15 dies", perquè la corba puja molt ràpidament però frenar-la "és molt costós". A més, ha advertit que no es poden repetir imatges com les del cap de setmana passat. La consellera ha demanat a la ciutadania que només es relacioni amb la seva bombolla de convivència. En aquest sentit, ha explicat que el toc de queda a partir de les 22 hores vol evitar visites particulars entre cases, i no com el que ha situat Madrid a la mitjanit.

De moment ha descartat tancaments perimetrals, perquè la situació de Catalunya és "pràcticament generalitzada".

Sobre l'estat del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que està ingressat a l'hospital per la covid-19, ha constatat que és una "mostra claríssima del que pot provocar el virus". Ha explicat que està estable i que manté converses amb ell.