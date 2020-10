Toc de queda de 22 a 6 h i estat d'alarma fins al 9 de maig

El decret de l'estat d'alarma que el govern espanyol ha aprovat en un consell de ministres extraordinari estableix un toc de queda a tot l'estat de 23h a 6h amb marge per a les CCAA de modificar-lo una hora, segons ha anunciat en roda de premsa el president espanyol, Pedro Sánchez. La Generalitat ha optat per adelantar-lo una hora i finalment serà de les 10 a les 6.

El decret té una durada de 15 dies però la previsió del govern espanyol és prorrogar-lo durant sis mesos, fins el 9 de maig. Entra en vigor aquesta tarda i el govern espanyol aprovarà la pròrroga aquest mateix dimarts perquè el Congrés l'aprovi la setmana que ve.

El decret també limita les reunions a sis persones i permet que els governs autonòmics restringeixin moviments entre CCAA. Les CCAA no podran decidir si apliquen o no el toc de queda però si que podran modificar-ne l'horari una hora. En queda fora només Canàries.

En roda de premsa a La Moncloa, Sánchez ha explicat que el decret disposa del dictamen favorable del Consell d'Estat i l'Advocacia de l'Estat i entrarà en vigor aquesta mateixa tarda. Segons el president espanyol, les raons per a la seva aprovació estan "plenament justificades", i cal "transmetre la realitat" als ciutadans, que és que "estem plenament immersos a la segona onada de la pandèmia".

"La situació és extrema", ha afirmat, i per tant "aprovem de nou l'estat d'alarma perquè és l'eina més eficaç" per plantar cara al virus en el que serà una "batalla dura". "Els científics apunten que malgrat que és el mateix virus aquesta onada té unes altres característiques" per la mitjana d'edat i la pressió hospitalària. Per això aquest segon estat d'alarma, ha dit, té característiques específiques.

En aquest sentit, el decret estableix que les autoritats delegades de l'estat d'alarma seran els presidents de les CCAA i l'òrgan de direcció serà el Consell Interterritorial de Sanitat, que podrà adoptar mesures per endurir-lo o alleugerir-lo segons l'evolució de la pandèmia.

El decret prohibeix la llibertat de circulació de les persones de les 23h a les 6h i només es podrà circular per causes justificades –obligacions professionals, adquirir medicaments i cures a menors- i serà d'aplicació a tot l'Estat tret de les Canàries.



Les CCAA podran modular la franja del toc de queda

Les CCAA podran modular la franja i podran decidir que la hora d'inici sigui a les 10h i les 12h i la finalització entre 5h i 7h. A més les CCAA podran limitar l'entrada i sortida dels seus territoris i decidir el confinament d'un àmbit territorial inferior. En aquest àmbit també hi haurà excepcions a algunes CCAA.

A més els governs autonòmics podran limitar la permanència de persones a espais públics o privats a un màxim de 6 persones, tret dels casos de familiars que conviuen. La durada de l'estat d'alarma és de 15 dies però el govern espanyol vol que el Congrés aprovi la pròrroga la setmana que ve per estendre l'estat d'alarma durant sis mesos fins el 9 de maig. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareixerà cada 15 dies al Congrés.



Debat al Congrés

El govern espanyol aprovarà amb celeritat la pròrroga de l'estat d'alarma. Malgrat que disposa de 15 dies l'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts i el sotmetrà a criteri del Congrés aquesta mateixa setmana.

Per aconseguir la pròrroga el govern espanyol necessitarà l'aprovació del Congrés, on previsiblement disposarà dels suports dels seus socis parlamentaris. Caldrà veure si el PP s'hi suma, tot i que de fins ara ha demanat al seus territoris que no sol·licitin el toc de queda.

Sánchez ha negat que aquesta celeritat busqui separar el debat de l'estat d'alarma de les negociacions dels pressupostos. "No té sentit que esperem quinze dies per tenir aquest debat, i cec que serà molt positiu" per dotar l'Estat de "marcs estables".



Conversa entre Sánchez i Casado

Sánchez ha mantingut aquest diumenge una conversa amb el líder del PP, Pablo Casado. En aquest sentit ha demanat "formalment" a tots els grups parlamentaris que donin suport a la pròrroga la setmana que ve, perquè "ho demanen els ciutadans, els actors econòmics i els governs autonòmics i el Ministeri de Sanitat".



"Ni un dia més" del necessari

En tot cas Sánchez ha afirmat que quan la situació ho permeti "aixecarà l'estat d'alarma" automàticament sense "ni un dia de demora". Segons ha apuntat, són sis mesos perquè els experts calculen que cal aquest termini per doblegar la corba de manera eficient. "El govern d'Espanya no té intenció d'estar ni un dia més del necessari" amb l'estat d'alarma, ha dit.

En aquest marc ha demanat a les CCAA que facin com el ministre de Sanitat i també compareguin cada quinze dies als seus parlaments autonòmics per retre comptes de l'aplicació de l'estat d'alarma.

Sánchez ha explicat que l'objectiu sanitari del seu govern és reduir la pandèmia fins als 25 casos per cada 100.000 habitants.



"Tornarem a doblegar la corba"

Sánchez s'ha mostrat convençut que amb aquesta mesura "tornarem a doblegar la corba" i ha apel·lat als ciutadans. "Hi ha coses que no necessiten ser aprovades per a ser limitades o prohibides", perquè "el que cal, més que estat d'alarma, és conscienciació i disciplina social".



Quart estat d'alarma

És la quarta vegada que el govern espanyol activa l'estat d'alarma. La primera va tenir lloc el desembre del 2010, quan el govern de Zapatero va aprovar per desactivar la vaga de controladors aeris. La segona és la del març passat que va permetre decretar el confinament general de la població per plantar cara a la pandèmia del coronavirus. La tercera es va activar el 9 d'octubre per adoptar mesures a la Comunitat de Madrid.

L'estat d'alarma està recollit a l'article 116.2 de la Constitució espanyola i permet establir mesures excepcionals com la limitació dels moviments dels ciutadans. El decreta el govern per un termini màxim de 15 dies. La seva pròrroga requereix de l'aprovació per majoria simple del Congrés dels Diputats. Precedeix altres mesures més dures, com l'estat d'excepció o el de setge.

El Consell de Ministres s'ha reunit de forma extraordinària després de la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat on 10 territoris –cap del PP- es van pronunciar a favor de la mesura.

L'aprovació de l'estat d'alarma dota les Comunitats Autònomes de mecanismes jurídics que els permetin restringir la mobilitat sense topar –com en les últimes setmanes- amb els diferents criteris dels jutges que han avaluat les decisions autonòmiques. Aquesta necessitat de clarificar el marc normatiu va ser una de les peticions que la Generalitat va posar sobre la taula al Consell Interterritorial.

Tot plegat a 24 hores de la Conferència de Presidents que Sánchez ha convocat per aquest dilluns per parlar del repartiment dels fons europeus per a la recuperació. La reunió –telemàtica- comptarà amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.