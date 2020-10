El Consell de Ministres aprova l'estat d'alarma amb voluntat de prorrogar-lo fins la primavera

El Consell de Ministres ha aprovat aquest diumenge en una reunió extraordinària el quart decret de l'estat d'alarma des de la restitució de la democràcia. Tindrà una vigència de 15 dies però l'objectiu del govern espanyol és prorrogar-lo diversos mesos, fins la primavera. Permetrà decretar el toc de queda, tot i que previsiblement deixarà a mans de les CCAA demanar aquesta opció. Per aconseguir la pròrroga el govern espanyol necessitarà l'aprovació del Congrés dels Diputats, on a priori disposarà dels suports dels seus socis parlamentaris. Caldrà veure si el PP s'hi suma, tot i que de moment ha demanat al seus territoris que no sol·licitin el toc de queda.

És la quarta vegada que el govern espanyol activa l'estat d'alarma. La primera va tenir lloc el desembre del 2010, quan el govern de Zapatero va aprovar per desactivar la vaga de controladors aeris. La segona és la del març passat que va permetre decretar el confinament general de la població per plantar cara a la pandèmia del coronavirus. La tercera es va activar el 9 d'octubre per adoptar mesures a la Comunitat de Madrid.

L'estat d'alarma està recollit a l'article 116.2 de la Constitució espanyola i permet establir mesures excepcionals com la limitació dels moviments dels ciutadans. El decreta el govern per un termini màxim de 15 dies. La seva pròrroga requereix de l'aprovació per majoria simple del Congrés dels Diputats. Precedeix altres mesures més dures, com l'estat d'excepció o el de setge.

Serà previsiblement en aquesta debat per la pròrroga a la cambra baixa en què Sánchez plantejarà allargar-lo. La Constitució no fixa el termini màxim de la pròrroga, que l'executiu podria demanar ja fins al mes d'abril amb el compromís de comparèixer al Congrés per exposar-ne l'evolució. Per fer possible aquesta pròrroga, Sánchez espera comptar amb el suport dels seus socis d'investidura però apel·larà també al criteri dels populars.

El Consell de Ministres s'ha reunit de forma extraordinària després de la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat on 10 territoris –cap del PP- es van pronunciar a favor de la mesura. La direcció del PP s'ha mostrat contrària a la mesura i ha demanat als seus presidents autonòmics que no la sol·licitin, fet que posa en dubte que els populars votin a favor d'una pròrroga si se sotmet a la cambra baixa.

L'aprovació de l'estat d'alarma dota les Comunitats Autònomes de mecanismes jurídics que els permetin restringir la mobilitat sense topar –com en les últimes setmanes- amb els diferents criteris dels jutges que han avaluat les decisions autonòmiques. Aquesta necessitat de clarificar el marc normatiu va ser una de les peticions que la Generalitat va posar sobre la taula al Consell Interterritorial.

Tot plegat a 24 hores de la Conferència de Presidents que Sánchez ha convocat per aquest dilluns per parlar del repartiment dels fons europeus per a la recuperació. La reunió –telemàtica- comptarà amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.