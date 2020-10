Continua la causa del "barrufeig" a CDC: Aquesta setmana declaren Gordó i Viloca

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata continua aquesta setmana amb les seves indagacions sobre el suposat sistema de blanqueig instaurat a CDC a través de donacions fictícies dels seus alts càrrecs entre 2008 i 2010, una causa on interrogarà l'exgerent Germà Gordó i l'extresorer Andreu Viloca.

La investigació es desenvolupa en una peça separada del cas 3% -de presumpte finançament irregular a l'extinta Convergència-, que aquesta setmana ha viscut un impuls amb la declaració de l'antecessor de Viloca en el càrrec, Daniel Osàcar, en semillibertat després de ser condemnat per el desviament de fons de Palau de la Música i que recentment s'ha obert a col·laborar.

També imputat per blanqueig, Osàcar va admetre aquesta setmana davant del jutge l'existència d'aquest suposat sistema de "barrufeig" i ha apuntat directament Gordó com la persona que "va idear" i "dirigir" aquesta operativa, l'objectiu del qual era "rentar diners generats per CDC de manera il·lícita".

L'operativa que investiga el jutge consistiria que alts càrrecs del partit donaven presumptament diners (generalment 3.000 euros) a la formació i després suposadament el partit els hi tornava en efectiu "amb coneixement del seu origen il·lícit".

La declaració d'Osàcar, de 84 anys, va suposar la imputació de Gordó, prèvia petició de Fiscalia, però també va implicar que l'expresident de la Generalitat Artur Mas comparegués públicament després que l'extresorer apuntés que podria haver estat a la diana del suposat sistema de blanqueig en la seva condició de secretari general del partit, encara que va dir que era una suposició i que no podia assegurar-ho amb certesa.

Mas va negar que donés "cap instrucció" per finançar il·lícitament a CDC, i va enviar una carta al magistrat on va sortir en defensa de Gordó i va explicar que ell va ser qui va proposar Osàcar com a responsable de finances per "decisió personal" i que l'exgerent, de qui Osàcar no depenia, no li ho va proposar, segons han informat a Efe fonts jurídiques.

En l'acte on imputa Gordó, el jutge fa constar el relat prestat per Osàcar, que va explicar que Gordó va identificar almenys el 2008 i 2010 una llista de potencials "donants" i li va encomanar que els proposés que donessin 3.000 euros "mitjançant xec bancari nominatiu" a canvi de rebre en mà "la mateixa quantitat en diners en efectiu de procedència il·lícita".

Osàcar, segons ha dit i explica l'acte, "va procedir d'acord amb allò ordenat per Gordó": va rebre els diners dels que van acceptar participar en l'operativa, i els va donar a canvi 3.000 euros en efectiu, si bé aquest últim lliurament no es va documentar "en cap manera". Després, "Osàcar va lliurar personalment i en mà la quantitat sobrant a Gordó".

Entre els antics alts càrrecs imputats en aquesta peça figuren els exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias. Als tres últims, Osàcar els va exculpar del suposat blanqueig en dir que no van requerir els diners donats; amb menor seguretat va citar Jané entre els que sí que haurien acceptat la devolució de les donacions fictícies, amb diners de suposada procedència il·lícita.

Els exconsellers i exalts càrrecs també compareixeran en qualitat d'investigats davant l'Audiència Nacional, encara que de moment el jutge no ha assenyalat data per prendre'ls declaració.

Viloca declararà demà com a investigat davant del jutge instructor, per videoconferència des de Barcelona, i divendres que ve ho farà Germà Gordó, qui està imputat en la peça principal del "cas 3%", a més de la del "barrufeig", igual que els dos extresorers de CDC.