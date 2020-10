El Govern preveu que el toc de queda a Catalunya entri en vigor aquesta nit

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat ahir que la Generalitat aprovarà el toc de queda en les properes hores perquè entri en vigor aquesta nit, un cop el Consell de Ministres hagi aprovat l'estat d'alarma. En declaracions a TV3, Aragonès va indicar que el toc de queda arriba a Catalunya en el moment en què els experts han recomanat fer-ho. En preguntar-li per un confinament domiciliari, va reconèixer que «cal preparar-se per a tot». «Pot passar, si digués que està descartat no seria honest», va admetre Aragonès, que va indicar que això passaria quan el sistema sanitari ja no pogués aguantar. «Però no volem arribar a aquí», va insistir.

Hores abans, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, havia reconegut que l'opció del confinament «està present en els debats» de l'Executiu català i que és una possibilitat «que es posa a sobre de la taula en funció de com avancin les dades epidemiològiques». En declaracions a RAC1, Budó va anticipar que, en cas de decretar aquest confinament domiciliari, les escoles també haurien de tancar «amb molta probabilitat».

El Govern català va acordar divendres sol·licitar a l'Executiu de Pedro Sánchez l'estat d'alarma per fer front a la perillosa situació de la covid-19 a Catalunya i poder implementar així un toc de queda nocturn. El president de Govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a avui un Consell de Ministres extraordinari a les 10 del matí per estudiar els termes d'un nou reial decret d'estat d'alarma, segons va informar la Secretaria d'Estat de Comunicació.

Sota aquest estat d'alarma, va apuntar Budó, la Generalitat seria «l'autoritat delegada competent» i es preservarien les seves competències: «La voluntat és que sigui un estat d'alarma absolutament diferent al que es va aplicar al març, que va ser recentralitzador». Budó va explicar que aquest toc de queda que planteja el Govern seria un «confinament nocturn» a l'estil del de març, amb la mobilitat restringida entre les 23.00 i les 06.00 hores, pensant en «l'àmbit de l'oci», de manera que no es està pensant en aturar l'activitat laboral de les persones que treballen a la nit.

Sobre el tancament dels bars i restaurants, va dir que no serà fins dilluns de la setmana que ve quan el Govern abordarà «amb les dades epidemiològiques» de quina manera pot aixecar les restriccions o no. «La nostra voluntat és, tan aviat com sigui possible, aixecar aquestes restriccions i que aquests sectors que han quedat tancats [...] puguin recuperar al més aviat possible la seva activitat», va apuntar, tot i que va precisar que aquesta decisió ha d'anar acompanyada de les dades epidemiològiques

Avui, el Consell de Ministres podria aprovar el quart estat d'alarma de la democràcia, acompanyat per les peticions de nou comunitats autònomes.