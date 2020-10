Les CCAA podran aixecar o mantenir el toc de queda a partir del 9 de novembre segons l'evolució epidemiològica

Les Comunitats Autònomes podran mantenir o no el toc de queda decretat pel govern espanyol a partir del 9 de novembre, quan decau l'estat d'alarma aprovat aquest diumenge pel Consell de Ministres. Així ho apunten fonts de La Moncloa i del Ministeri de Sanitat, que assenyalen que un cop superats els 15 dies d'aquest estat d'alarma la pròrroga dotarà els territoris de la capacitat d'aprovar qüestions com aquesta segons la situació epidemiològica. Cada president podrà activar o desactivar el toc de queda i la resta de mesures, de manera que si la situació millora les podrà mantenir, i si no disposa d'un instrument per mantenir-les.