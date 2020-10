Entra en vigor l'estat d'alarma: les claus per entendre les noves mesures

El segon estat d'alarma decretat a Espanya des de començament d'any per fer front a la nova onada de la pandèmia de la covid-19 recull una sèrie de mesures menys dures que el primer confinament general, com limitacions a la mobilitat nocturna o de el nombre de participants de les reunions socials.

L'objectiu del nou decret aprovat pel Consell de Ministres aquest diumenge és el mateix que el de març, parar a el coronavirus, però la situació és ben diferent de la de llavors, segons han recordat fonts de Govern, que confien que en aquesta ocasió no sigui necessari tornar a un confinament total de la població.

La norma d'avui declara l'estat d'alarma, el tercer en democràcia, per tot el país, però en aquesta ocasió són els presidents de les comunitats autònomes les autoritats competents delegades per aplicar les seves pròpies mesures.

Encara que sempre hauran de fer en el marc de les normes recollides en el document "Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19", aprovat en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS) dijous passat, que dibuixava un sistema de semàfor per delimitar el nivell de risc de cada comunitat en funció d'una sèrie d'indicadors que marquen una sèrie de mesures específiques a aplicar en cada un d'ells.

RESTRICCIONS A LA MOBILITAT NOCTURNA

De moment, el decret aprovat avui obliga a totes comunitats autònomes, menys a les Canàries, a fixar restriccions a la mobilitat nocturna entre les 23.00 i les 06.00 hores, tot i que poden moure una hora tant el començament d'aquesta franja horària, bé a les 22.00 hores o a les 00.00 hores, com el seu final, bé a les 05.00 hores o a les 07.00 hores.

Per a aquelles autonomies que no prenguin aquesta tarda una decisió al respecte regirà la franja horària dissenyada pel Govern.

Aquesta limitació deambulatòria nocturna durarà els propers 15 dies, fins al 9 de novembre, quan els presidents autonòmics seran els que decideixin si la mantenen o no segons sigui la situació de la pandèmia al seu territori.

Encara que per ara Canàries no està obligada a aplicar-la a causa de les seves bones dades epidemiològiques, la fonts consultades aclareixen que, atès que l'estat d'alarma també està vigent sobre aquesta comunitat, podria fer-ho en el futur si la seva corba de contagis empitjorés.

La intenció del Govern espanyol és que la situació d'alarma es prolongui fins el 9 de maig de 2021, per la qual cosa sol·licitarà una única pròrroga de sis mesos en què les autonomies aniran dissenyant les seves mesures per a tallar aquesta segona onada de la pandèmia.

Serà precisament en aquesta pròrroga que pensa dur al Congrés dels Diputats aquesta setmana en què deixarà en mans dels presidents autonòmics la facultat d'activar o desactivar el toc de queda.



MOBILITAT ENTRE COMUNITATS

En aquest nou estat d'alarma, les comunitats autònomes tenen la potestat de definir, si així ho estimen oportú, les àrees a confinar, que poden anar des de tot el seu territori a zones menors com ciutats o barris, i també zones bàsiques de salut com ha decidit el govern regional de Madrid que, segons les fonts governamentals, tenen "perfecte encaix" en el decret.

D'aquestes àrees està prohibit entrar o sortir, excepte per causes de força major com anar a la feina, al metge o a cuidar persones malaltes o dependents, entre altres, de manera que no estaria permès desplaçar-se per altres motius més relacionats amb l'oci, incloent les reunions familiars.

Encara que si una regió decidís seu confinament total, això no impediria que algú d'una autonomia no afectada la pugui travessar per dirigir-se a la seva destinació.

LIMITACIÓ A 6 PERSONES A LES REUNIONS SOCIALS

Amb caràcter general, el decret estableix la prohibició de superar el màxim de sis persones en les reunions socials; en aquest punt, les comunitats també tenen flexibilitat per modificar la xifra, però sempre a la baixa.