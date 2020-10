Marta Rovira avala l'ús de «totes les eines» per frenar la pandèmia

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va avalar ahir l'ús de «totes les eines», «vinguin d'on vinguin», per frenar la pandèmia, ja sigui «un estat d'alarma o els fons europeus». En la seva intervenció davant el Consell Nacional d'ERC, Rovira va lamentar, però, que Catalunya no té «ni totes les competències que volíem ni els recursos infinits» per poder fer front a la pandèmia.

El govern català va acordar ahir sol·licitar a l'Executiu de Pedro Sánchez un estat d'alarma comandat per la Generalitat per fer front a la perillosa situació de la covid-19 a Catalunya i poder implementar un toc de queda nocturn.

Aquests instruments, va dir Rovira, han de servir per poder «prendre les millors decisions» per a Catalunya i per evitar «les ingerències judicials o polítiques» i les «intervencions de l'Estat».