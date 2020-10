Pimec demana rescat empresarial per evitar onada de tancaments

El secretari general de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat un pla de rescat a les empreses que vagi més enllà dels préstecs i contempli crèdits participatius i ERTO més flexibles, per evitar així assistir a un cicle de "tancaments i acomiadaments sense precedents", de la mà de la segona onada de l'epidèmia.

En una entrevista amb EFE, Cañete ha alertat de la feblesa amb què el teixit empresarial, especialment les pimes, s'enfronta als nous rebrots de la Covid-19 després de tractar des del març passat amb una caiguda generalitzada d'ingressos a causa de les restriccions per frenar els contagis.

"No és culpa de ningú. Això és un tsnunami, un moviment de plaques tectòniques que ja no pots controlar. Només pots gestionar-ho i l'onada no danya tant quan arriba com quan torna al mar", ha advertit, per emplaçar a continuació les administracions a aplicar com més aviat mesures diferents a les utilitzades fins ara.

El secretari general de la patronal catalana de les pimes ha advocat per aplicar "polítiques de rescat", amb mesures com l'entrada de les administracions en el capital de les empreses en problemes amb crèdits participatius per reforçar els seus balanços.

Aquesta actuació, que anima a dur a terme tant al Govern com a la Generalitat, hauria de beneficiar un segment ampli de companyies, i no només les més grans, i en especial les "empreses tractores".

Al temps, Cañete és partidari de promoure les fusions i les aliances empresarials per guanyar competitivitat.

En l'àmbit laboral, una de les mesures que veu més urgent és dotar de més flexibilitat els ERTO (els expedients de regulació d'ocupació temporal), l'instrument més utilitzat fins ara per mantenir l'ocupació, de manera que es relaxi l'obligació de garantir el lloc de treball fins a sis mesos després de l'activació d'aquesta eina.

Cañete creu que si no es flexibilitza aquesta mesura s'està "dopant" el mercat de treball "de manera artificial", sense que respongui a una necessitat real de l'empresa i de la demanda, de manera que aquest ERTO acabarà convertint-se de manera inexorable, segons la seva opinió, en un ERO, un procés d'acomiadament col·lectiu definitiu.

En aquesta segona onada de la pandèmia, i després de mesos d'aplicació dels ERTO, l'empresari creu que "cal ser més realista i ajustar-nos a la demanda real". "Si hi ha empreses que ja veuen que d'aquí a dos o tres mesos acabaran presentant un ERO perquè no poden aguantar més, no té sentit mantenir aquesta despesa artificialment perquè només contribuirà que s'endeuti més", ha dit.

En una altra ordre de coses, Pimec també reclama que s'aprovi l'ampliació del període de carència dels crèdits ICO i que el retorn dels préstecs passi de sis a deu anys.

Totes aquestes mesures ajudarien, al seu parer, a fer front a un escenari econòmic a Espanya en què augura es compliran les pitjors expectatives: una caiguda del PIB del voltant del 15%, amb una majoria de les empreses (gairebé el 70%) amb falta de liquiditat i molt endeutades.

"Hem de ser conscients que això ja no va de donar més préstecs, sinó de fer un plantejament estructural per no assistir a un nivell de tancaments i acomiadaments sense precedents", afirma, després d'apuntar que a moltes empreses no els quedarà més remei que deixar de pagar factures.

La ruptura de la cadena de pagament és, ha subratllat, "el pitjor que li pot passar a l'economia" perquè actua com un virus que, com la Covid-19, es propaga amb molta rapidesa i acaba contaminant-ho tot.

"Cal cuidar i salvar els que paguen els impostos i creen llocs de treball si volem continuar aplicant polítiques socials i pagar subsidis", ha dit.

A Catalunya, Cañete recorda que sectors com l'hostaleria, que suma 44.000 establiments en què treballen 210.000 persones, s'està fent front a una situació especialment difícil pel tancament de bars i restaurants decretat per la Generalitat, que fins i tot podria durar més dels 15 dies previstos inicialment.