Sánchez compareixerà a partir de les 12 un cop aprovat l'estat d'alarma

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix de de les 10 del matí el Consell de Ministres extraordinari per aprovar l'estat d'alarma i permetre que les Comunitats Autònomes apliquin el toc de queda als seus territoris.

Ho fa després que 10 dels consellers de sanitat autonòmics –cap del PP- es pronunciessin a favor de la mesura a l'últim consell interterritorial de sanitat. Sánchez podria plantejar en aquesta ocasió un estat d'alarma de més de quinze dies, fet que l'obligaria a demanar la pròrroga al Congrés dels Diputats en dues setmanes.

La direcció del PP s'ha mostrat contrària a la mesura i ha demanat als seus presidents autonòmics que no la sol·licitin. Sánchez té previst comparèixer en roda de premsa a partir de les 12.

L'aprovació de l'estat d'alarma dotarà les Comunitats Autònomes de mecanismes jurídics que els permetin restringir la mobilitat sense topar –com en les últimes setmanes- amb els diferents criteris dels jutges que han avaluat les decisions autonòmiques. Aquesta necessitat de clarificar el marc normatiu va ser una de les peticions que la Generalitat va posar sobre la taula al Consell Interterritorial.

L'objectiu prioritari és que els territoris puguin establir tocs de queda per evitar el contagi de la pandèmia en trobades nocturnes. Una de les incògnites que planen sobre el decret és si establirà criteris comuns per a totes les comunitats, o bé crearà només el marc legal perquè cadascuna d'elles decideixi en l'àmbit de les seves competències.

L'article 116 de la Constitució estableix que l'executiu espanyol pot aprovat per decret l'estat d'alarma per 15 dies, cosa que passarà aquest diumenge, però ha de sotmetre qualsevol pròrroga al criteri del Congrés dels Diputats. Serà previsiblement en aquesta debat a la cambra baixa en què Sánchez plantejarà una pròrroga per més setmanes. Espera comptar amb el suport dels seus socis d'investidura però apel·larà també al criteri dels populars.

Tot plegat a 24 hores de la Conferència de Presidents que Sánchez ha convocat per aquest dilluns per parlar del repartiment dels fons europeus per a la recuperació. La reunió –telemàtica- comptarà amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.