El toc de queda nocturn a Catalunya entrarà en vigor avui a les 10

El toc de queda nocturn, o confinament nocturn, entrarà en vigor a Catalunya aquest diumenge a les 22.00 hores, després de l'aprovació per part del Govern central de l'estat d'alarma. El Procicat l'aprovarà en una reunió a les 16.00 hores d'aquesta tarda. El toc s'estendrà fins a les 06.00 hores, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Regió 7.

Quan entri en vigor, les activitats culturals, esportives i comercials hauran d'acabar una hora abans de l'inici del toc de queda perquè els ciutadans puguin tornar a casa a temps.

El Procicat haurà d'acabar d'ajustar les excepcions al toc de queda. Entre aquestes, les ja segures seran les de força major (anar a treballar, desplaçaments per motius sanitaris) i es valorarà si també es considera excepció treure a passejar el gos.

Per tot això, el Govern emetrà un certificat de declaració autoresponsable que els ciutadans hauran d'aportar per justificar els desplaçaments dins de l'horari de toc de queda.



Acabar les activitats una hora abans

D'altra banda, el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha explicat que, amb l'entrada en vigor del toc de queda, les activitats culturals, esportives i comercials hauran d'acabar una hora abans de l'inici del toc de queda per permetre als ciutadans tornar a casa a temps.

En aquest sentit, Delgado ha remarcat que «hi haurà un avenç de totes aquestes activitats per necessitat de compatibilitzar el desplaçament i la tornada a casa del públic assistent». «Així garantirem que tothom pugui tornar a casa a temps».

Sàmper ha remarcat que el toc de queda és una mesura «necessària per insuficient» i ha avançat que vindrà acompanyat de mesures complementàries. En aquest sentit, ha explicat que el Procicat es reunirà dilluns a primera hora de per debatre i aprovar noves restriccions. Sobre la taula, per a l'anàlisi, la possibilitat de tancar parcs durant tot el dia. Ara, els parcs tanquen a les 20.00 hores. També hi ha sobre la taula la possible reobertura de bars i restaurants.

L'entrada en vigor del toc de queda també comportarà sancions més dures per als incompliments. Sàmper ha avançat que les multes per incomplir el toc de queda aniran dels 3.000 als 600.000 euros.

El conseller ha lamentat que malgrat la situació actual, amb els contagis a l'alça i el risc de rebrot disparat, es continuïn produint reunions massives, com els botellons o els pícnics sense condicions de seguretat que s'han produït aquest cap de setmana. I ha explicat que entre dissabte a la nit i diumenge de matinada s'han identificat 188 persones que participaven en 'botellons' a Catalunya.

Sàmper no ha descartat un nou confinament perimetral diürn i per zones si les dades de la pandèmia no milloren. Ha remès l'experiència «amb resultat positiu» del confinament perimetral de la conca d'Òdena.