Torra celebra que el decret d'alarma permeti confinar CCAA, com va demanar «al març»

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha celebrat que el nou decret sobre l'estat d'alarma del Govern central permeti el tancament perimetral d'una comunitat autònoma o d'una part del seu territori, "una decisió que ja al març" va demanar adoptar el Govern català.



Ha mantingut que ho van fer "senzillament, perquè es tracta de combatre el virus de la manera més útil i eficaç", en un tuit aquest diumenge que ha recollit Europa Press.



"Ni banderes ni fronteres, president, només salvar vides", ha afegit Torra, i ha compartit una notícia sobre unes declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, de març en què va rebutjar el confinament total de Catalunya després que Torra l'hi demanés.



L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha celebrat que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, hagi decretat l'estat d'alarma, una mesura que, li ha recordat, ell mateix li va demanar ja el passat març per "salvar vides".



En el seu compte de Twitter, Torra es dirigeix directament al president espanyol d'aquesta manera: "Estimat president Sánchez, celebro que s'hagi pres la decisió que al març ja demanàvem. Senzillament, perquè es tracta de combatre el virus de la manera més útil i eficaç. Ni banderes ni fronteres, President, tan sols salvar vides ".





Benvolgut president Sánchez, celebro que s'hagi pres una decisió que el març ja demanàvem. Senzillament, perquè es tracta de combatre el virus de la manera més útil i eficaç. Ni banderes, ni fronteres, President, tan sols salvar vides. https://t.co/7bKvbC2SL3 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 25, 2020

Per la seva banda, la diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha criticat també en aquesta xarxa social que es decreti l'estat d'alarma i el toc de queda nocturn mentre que no hi ha "ni rastre de metges, rastrejadors o enfocaments de salut pública "."Això tindrà conseqüències devastadores per als més vulnerables i per a la salut col·lectiva de les comunitats", ha advertit.Precisament, la CUP ha convocat per demà mobilitzacions en diversos punts de Catalunya contra el toc de queda i per demanar més recursos públics per fer front a la covid-19.