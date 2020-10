Trump vota anticipadament i Biden promet que la vacuna serà gratuïta

La campanya de les eleccions del 3 de novembre als Estats Units segueix el seu curs en un dia en què Donald Trump va votar a Florida i en què Joe Biden va dir que, si guanya, farà que la vacuna contra la covid-19 sigui gratuïta.

Al matí, Donald Trump va dipositar el seu vot anticipat per a les eleccions a la Casa Blanca, on buscarà renovar mandat davant el candidat demòcrata. «He votat per un tipus anomenat Trump», va bromejar el president després de dipositar la seva papereta en una biblioteca de West Palm Beach, amb la mascareta a la cara, tot i que en diverses imatges a l'interior del recinte es pot veure com no sempre va utilitzar-la .

Trump va participar durant el dia d'ahir en diversos esdeveniments a l'estat de Florida, un dels més disputats de cara a les eleccions presidencials i els 29 delegats per al col·legi electoral semblen vitals per al candidat republicà si vol aconseguir un segon mandat.



El candidat «que vol la Xina»

En aquests actes, Trump va carregar contra Biden, a qui va qualificar de ser el candidat que la Xina vol que guanyi, i va remarcar el seu perfil antielits en assegurar que «ell no sembla un polític de Washington perquè no és un polític de Washington».

Així mateix, durant la seva campanya va assegurar a la cadena Fox que el candidat republicà va recaptar 26 milions de dòlars (21,9 milions d'euros) després del debat que el va enfrontar a Biden dijous passat a la nit, si bé la campanya de Trump segueix molt per sota de la del seu rival en recaptació total. Per la seva banda, Joe Biden va estar fent campanya a Delaware, l'estat que ha representat al Senat tot i néixer a Pennsilvània.



La promesa de Biden

En aquest acte va prometre que, si guanya, l'Estat federal comprarà vacunes, que seran gratuïtes tant per als que tenen assegurança com per als que no, segons va assenyalar la cadena CNN.

En aquest acte, l'exvicepresident d'Obama, qui aquesta setmana s'ha unit a la campanya, ha assenyalat que utilitzar la mascareta «no és una opció política», sinó el que recomanen els científics.