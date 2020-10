Centenars de contraris a les mesures anticovid fan barricades i llencen objectes incendiaris als Mossos a Barcelona

Centenars de persones concentrades a l'entorn del Parc de la Ciutadella de Barcelona per protestar per les mesures anticovid

Centenars de persones contràries a les mesures restrictives per frenar la pandèmia de la covid-19 han format barricades, han llançat objectes incendiaris als Mossos i han cremat contenidors al centre de Barcelona aquest dilluns a la nit. Tot plegat després d'una manifestació convocada per l'esquerra independentista que de les vuit a les nou del vespre ha transcorregut entre plaça Sant Jaume i el Parc de la Ciutadella. En aquest trajecte, que aplegava inicialment unes 200 persones, se n'han sumat uns quants centenars més de diverses ideologies, en algun cas negacionistes de la infecció. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'una noia per resistència a l'autoritat i agressió a dos agents, que segons la policia han resultat ferits.

La concentració ha començat a caminar cap a la via Laietana i des d'aquí s'ha adreçat al Parc de la Ciutadella. Allà els organitzadors han desconvocat l'acte, però unes 500 persones han seguit concentrades a l'indret.

Després, els concentrats han decidit tornar a posar-se en marxa, aquest cop en direcció a l'estació de França. Hi havia diverses persones sense mascareta o d'altres que la duien mal posada.

Poc després, entre l'estació de França i el Parc de la Ciutadella han muntat barricades, tot i que els Mossos han fet servir les furgonetes per desfer-les. Alguns dels manifestants han llançat artefactes incendiaris contra els vehicles policials i s'han cremat diversos contenidors.