La covid es dispara a Catalunya amb gairebé 5.000 nous contagis

La pandèmia de la covid-19 segueix en expansió a Catalunya, on ahir l'índex de rebrot s'havia disparat 75 punts, fins als 788, i es van notificar 21 morts i 4.969 nous contagis.

Segons les dades epidemiològiques donades a conèixer per les autoritats sanitàries catalanes, la velocitat de propagació de virus havia pujat de l'1,50 de dissabte a l'1,53 d'ahir, el que significa que cada afectat pot contagiar 1,53 persones.

En les 24 hores precedents havien ingressat als hospitals catalans 142 nous pacients de covid-19, fet que eleva la xifra total a 1.885, i a les UCI hi ha 342 contagiats de coronavirus, 17 més que el dia abans. Des de l'inici de la pandèmia, han mort a Catalunya 13.794 persones, 21 reportades en les 24 hores precedents, i el nombre total de contagiats ascendeix a 230.870, dels quals 4.969 han estat diagnosticats des d'ahir.

Les dades reflecteixen així mateix que segueix creixent també la tensió hospitalària, perquè augmenten els pacients ingressats als centres hospitalaris catalans, tant a planta com a les unitats de cures intensives, on hi ha actualment 342 malalts de covid-19.

Els casos globals de covid-19 van assolir ahir els 42,5 milions, després de registrar-se 438.000 nous contagis en l'última jornada, i França va passar a ser el país d'Europa occidental més afectat, després d'avançar en positius Espanya, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Després de tres dies consecutius de rècords diaris d'infeccions, ahir va haver-hi un lleuger descens després dels 468.000 nous casos de dissabte.