La Policia Municipal ha desallotjat un pub al districte de Villaverde de Madrid, que no tenia llicència, en el qual hi havia 75 persones consumint alcohol i fumant sense mascareta, han informat a Efe fonts policials.

Aquest local actuava com un bar especial però no tenia llicència per a això i els agents es van personar a l'establiment entorn de les dues de la matinada de divendres passat.