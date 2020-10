Dos estudis descobreixen que la Lluna conté més aigua del que es creia

La Lluna conté aigua gelada, segons noves dades inequívoques de detecció, i a la seva superfície hi ha nombrosos cràters, fins i tot molt petits, als quals mai arriba la llum solar, on aquesta podria estar atrapada de forma estable, fet que pot tenir implicacions per a futures missions humanes.

'Nature Astronomy' publica avui dos estudis firmats per científics nord-americans utilitzant dades de la NASA, uns dels quals assenyala la inequívoca detecció d'aigua molecular (H20) a la Lluna i l'altre suggereix que aproximadament 40.000 metres quadrats de la seva superfície, dels quals un 40% són al sud, té la capacitat de retenir aigua en les anomenades trampes fredes.

Fa dos anys ja s'havien detectat signes d'hidratació a la superfície lunar, particularment al voltant del pol Sud, que possiblement corresponien a la presència d'aigua, però el mètode fet servir no podia diferenciar si es tractava d'aigua molecular (H2O) o d'hidroxiles (radicals anomenats OH).

En aquesta nova publicació, un equip dirigit per Casey Honniball de la Universitat de Hawaii, va utilitzar dades de l'Observatori Estratosfèric d'Astronomia Infraroja (SOFIA) de la NASA, un avió Boeing 747SP modificat per transportar un telescopi reflector. Les dades van ser preses del cràter Clavius, a prop del pol Sud, que va ser observat per SOFIA en una longitud d'ona de sis micres, a la qual l'aigua molecular produeix una firma espectral única.



Explicació de la brillantor lunar



Les observacions prèvies, a una longitud de tres micres, assenyalaven indicis d'aigua, que «encara deixaven oberta una explicació alternativa», però les noves dades «no tenen cap altra explicació que la presència d'aigua molecular», diu el manresà Ignasi Ribas, astrofísic de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC.

L'aigua, atrapada dins de grans de pols o de vidres, quan és excitada per la llum del Sol vibra i la torna a emetre a una longitud d'ona de sis micres. «A la pràctica, és com si aquestes zones de la Lluna brillessin més que el que ho haurien de fer a aquesta longitud d'ona», afegeix Ribas comentant l'article del que no és signant.

Els investigadors estimen que l'abundància en les altes latituds meridionals és de 100 a 400 grams d'H2O per tona de regolit (el material del qual està format la superfície lunar) i la distribució de l'aigua en aquest petit rang de latitud és resultat de la geologia local i «probablement no un fenomen global». Aquesta quantitat d'aigua és molt menor que a la Terra, «però és més que zero», indica Ribas, qui recorda que les condicions a la Lluna són extremes, per la qual cosa és difícil retenir-la ja que s'evapora i escapa.



Gel com roques



El segon estudi, encapçalat per Paul Hayne de la Universitat de Colorado Boulder, va examinar la distribució a la superfície lunar de zones en un estat de foscor eterna, en el qual el gel podria ser capturat i mantenir-se estable. «En les trampes fredes les temperatures són tan baixes que el gel es comportaria com una roca», si l'aigua entra allà «no anirà a enlloc durant mil milions d'anys», assenyala el científic citat per la universitat.

Tot i que no es pot provar que aquestes trampes fredes realment continguin reserves de gel –«l'única manera de fer-ho seria anar allà en persona o amb rovers i cavar», diu Hayne– els resultats «són prometedors» i futures missions podrien donar més informació sobre els recursos hídrics de la Lluna.

L'estudi es va fer amb dades de l'Orbitador de Reconeixement Lunar de la NASA per avaluar una gamma de possibles mides de trampes fredes, les quals podrien ser molt més comunes a la superfície de la Lluna del suggerit en investigacions anteriors. L'equip va utilitzar també eines matemàtiques per recrear com podria ser la superfície lunar a molt petita escala i la resposta és que seria «una mica com una pilota de golf», plena de petits clots.

L'estudi indica que les «micro» trampes fredes, en ocasions d'una mida no superior a un cèntim d'euro, són centenars o milers de vegades més nombroses que les de més mida, que poden tenir diversos quilòmetres, i es poden trobar en els dos pols.



Bases lunars



Els autors suggereixen que aproximadament 40.000 metres quadrats de la superfície lunar té la capacitat d'atrapar aigua, la presència de la qual pot tenir implicacions per a futures missions lunars que tinguin per objectiu l'accés a aquests potencials dipòsits de gel. «Si tenim raó –va considerar Hayne–, l'aigua serà més accessible», tenint al cap, en un futur, el possible establiment de bases lunars.

L'existència a la Lluna d'aigua que potencialment es pugui utilitzar és una perspectiva «molt interessant» i «emocionant», destaca Ribas, tot i que el temps dirà si es pot utilitzar per ajudar a futures bases lunars.