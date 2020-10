Gemma Montull es disculpa tot i que no es considera una lladre, ni tampoc al seu pare

Gemma Montull ha demanat perdó pel cas Palau, tot i que no es considera una lladre, ni tampoc creu que ho sigui el seu pare. En declaracions a Catalunya Ràdio, va dir que no està enfadada amb Jordi Montull. «Ell també s'hi va veure en certa manera portat d'una forma o una altra. No es va inventar res. És evident que ho va fer, però mai el podria culpar a ell del que va fer», va apuntar la seva filla, que va remarcar que Fèlix Millet era «molt complicat».

«No li podies dir que no a res. Era una persona amb molt de poder i era el meu cap», va dir. També va afegir que no es penedeix d'haver declarat contra el seu pare, perquè «s'havia de dir la veritat i ell n'era conscient». «Em vaig trobar en una situació difícil, treballant en un lloc emblemàtic amb el meu pare i el senyor Millet, que era una persona complicada».