L'advocada de Trapero avisa que la sentència no pot ser revocada

Convertida en la toga estrella del moment després d'aconseguir l'absolució del major Josep Lluís Trapero, l'advocada Olga Tubau manté que no hi ha marge per revocar la sentència, perquè el seu relat de fets és «irrebatible», i celebra una sentència que «rehabilita en el seu honor» el cos dels Mossos d'Esquadra.

Tubau confessa que se sent una mica aclaparada per l'expectació que ha despertat, arran de la decisió de l'Audiència Nacional d'absoldre l'excap dels Mossos, que va seure al banc dels acusats tot just tres mesos després que la sentència del procés conclogués que el dispositiu que la policia catalana va desplegar per impedir l'1-O era «del tot insuficient».

L'advocada va capgirar l'acusació –inicialment de rebel·lió–, com va fer fa quatre anys en el judici d'Ester Quintana, la dona que va perdre un ull per un projectil dels Mossos, un cas en què va aconseguir l'absolució dels dos policies acusats, tot i que creu que «en l'imaginari públic i social la condemna estava escrita».

Tubau admet la «tensió mediàtica» sota la qual ha treballat durant els mesos del judici a Trapero, un assumpte d'una «transcendència social i política extraordinària per al país», però explica que mai es va sentir condicionada per la sentència prèvia del Suprem, perquè el que es jutjava eren «fets i conductes radicalment i diametralment diferents».

La lletrada creu que no és «tan anòmal» que la sentència del procés i la de Trapero arribin a conclusions tan dispars respecte al paper dels Mossos l'1-O: «Al major se'l jutjava només a l'Audiència Nacional, això suposa que només s'ha pogut defensar allà i proposar prova per acreditar el que sempre ha mantingut, des del 6 d'octubre del 2017».

La lletrada està convençuda que la sentència de Trapero és difícilment revocable i recorda que, segons la Llei d'Enjudiciament Criminal que al seu torn recull la doctrina del Tribunal de Drets Humans, només es pot tombar una absolució en segona instància quan la valoració de la prova sigui «absolutament irracional o capritxosa».