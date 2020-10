Leopoldo López es retroba amb la seva família a Madrid

El líder de l'oposició veneçolana Leopoldo López va arribar ahir a Madrid i és a casa dels seus pares a la capital. Leopoldo López va sortir de Veneçuela divendres passat, després d'abandonar la residència de l'ambaixador espa-nyola a Caracas, on s'estava com a hoste des del 30 d'abril del 2019, després de participar en un fallit aixecament militar, al costat del president del Parlament veneçolà, Juan Guaidó, reconegut mandatari del país per uns 50 països, entre els quals Espanya.

El pare de Leopoldo López, que resideix a Madrid, va assegurar que el seu fill va deixar la residència diplomàtica per voluntat pròpia i que ja s'ha reunit amb la seva dona, Lilian Tintori, i els seus tres fills. També va explicar que l'opositor va sortir del Veneçuela fent una ruta «clandestina» i per la frontera del país amb Colòmbia.

«Veneçolans, aquesta decisió no ha estat senzilla, però tingueu la seguretat que compteu amb aquest servidor per continuar la lluita des de qualsevol espai. No descansarem i seguirem treballant dia i nit per aconseguir la llibertat que ens mereixem tots els veneçolans», va escriure el líder opositor veneçolà al seu perfil de Twitter.

López va ser arrestat el 2014 a Caracas i sentenciat a 14 anys de presó, acusat de liderar actes violents en les marxes antigovernamentals que es van dur a terme aquell any.

Cinc anys després, després d'un periple per la presó i un arrest domiciliari, va arribar a la residència de l'ambaixador espanyol, on va romandre en qualitat d'hoste.

Per la seva banda, el ministeri espanyol d'Afers Exteriors va condemnar les detencions de personal de l'ambaixada a Caracas i els escorcolls realitzats a cases de treballadors adscrits a l'ambaixada després de la sortida de López, en entendre que violen la Convenció de Viena. «La decisió de sortir de l'ambaixada és una decisió personal i voluntària», va recordar el ministeri.