Manresa té diagnosticats prop de 400 malalts de covid-19 amb la capacitat de contagi activa

En set dies, entre el 16 i el 22 d'octubre, a Manresa es van detectar 222 casos nous de covid-19, segons el Departament de Salut. Si a aquesta xifra si sumen els positius confirmats per PCR o test d'antígens els set dies anteriors, 155, s'obté que a la capital del Bages hi ha ara per ara almenys 377 malalts de coronavirus amb capacitat de transmetre-la.

El risc de rebrot de la ciutat és avui, dilluns, de 758 punts, lleugerament inferior al de fa 24 hores, (762,86) i que va suposar un nou rècord d'aquest indicador des de l'inici de la pandèmia. Aquesta taxa indica els casos que hi podrien haver en els propers 15 dies a Manresa si tot continués igual com fins ara. És una dada comptada per cada 100.000 habitants i, si es fa una regla de tres tenint en compte que a la capital del Bages hi viuen 78.840 persones, s'obté que la xifra de nous contagis a la ciutat pot créixer en 597 durant les dues properes setmanes. El toc de queda i les noves mesures adoptades haurien de contribuir a que no s'assolís aquesta quantitat. Entre el 16 i el 22 d'octubre es van practicar 1.768 tests i un 12 per cent d'aquests van donar positiu. Quant a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) se situa en l'1,62, fet que suposa que cada 10 infectats està transmetent el virus a 16 persones més. Cal recordar que en l'última actualització de dades, a Althaia hi havia 34 pacient ingressats per covid i a Sant Andreu, 13.

Al Bages, el risc de rebrot és aquest 26 d'octubre de 695 punts, 6 menys que ahir. Per calcular-lo s'ha tingut en compte que entre el 16 i el 22 d'octubre es van detectat a la comarca 472 casos -222 dels quals els corresponents a Manresa-, que es van sumar als 287 reportats els set dies anteriors. La velocitat de transmissió és d'1,68. Comparant-ho amb les dades de Catalunya, la comarca es troba per sota en risc de rebrot (la xifra global catalana és de 841 punts) i per sobre de l'Rt (1,53).

Els positius en residències es disparen al Berguedà

Dins l'àmbit de Regió7, hi ha dues comarques per sobre dels 1.000 punts de risc de rebrot. Una és el Berguedà, amb 1.730. A la comarca, que té la segona pitjor dada de tot Catalunya, es van diagnosticar 301 nous casos de coronavirus entre el 16 i el 22 d'octubre, 244 més que en els set dies anteriors. En aquest període es van dur a terme 1.355 PCR i tests d'antígens, dels quals un 22,2 per cent va donar positiu. L'Rt també és molt elevada: 3,09 (cada malalt està infectant 3 més de mitjana).

Dels 301 nous positius, 129 corresponen a persones que viuen en residències i representen un 43 per cent del total, mentre que aquest percentatge era tant sols del 18 per cent entre el 9 i el 15 d'octibre (només 9 dels 50 positius).

Bona part de culpa de l'ascens de les dades del Berguedà ve condicionada per l'avanç de la pandèmia a Puig-reig, on la situació està desbocada. En els darrers 7 dies s'han diagnosticat 156 casos en un municipi de 4.178 habitants (la meitat de tota la comarca) i l'índex de rebrot aquest dilluns ja arriba als 13. 418 punts, un dels més alts de Catalunya. Els casos acumulats en els darrers 14 dies són 170 i la taxa de reproducció de l'epidèmia se situa en 3,36.

Per què té el Moianès una xifra tant alta?

L'altra comarca per sobre dels 1.000 punts és el Moianès. Avui, el seu risc de rebrot és de 1.977, però de fet, ahir, va arribar a superar els 2.000. Aquest indicador és molt volàtil en territoris i ciutats amb poca població i l'aparició de cop d'uns quants casos pot fer que es dispari. Si entre el 2 al 8 d'octubre, el risc de rebrot del Moianès era de 132 per la confirmació per PCR de 6 positius, els set dies següents l'indicador va pujar a 155 per la suma de 9 infectats més. Del 16 al 22 d'octubre, però, els nous infectats han passat a ser 52. Un creixement que suposa multiplicar gairebé per sis els positius i que ha disparat, també, l'Rt: 4,12, el més alt de totes les comarques catalanes. A dia d'avui, al Moianès hi ha almenys 61 persones amb covid i amb capacitat de transmetre-la, i el risc de rebrot indica que en les properes dues setmanes se'n podrien sumar uns 260.