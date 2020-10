Mas assumeix davant del jutge del 'cas 3%' que va ser ell qui va proposar Osàcar com a tresorer de CDC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assumit davant del jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, instructor del 'cas 3%', que va ser ell qui va proposar Daniel Osàcar com a tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Segons va avançar 'El Periódico', Mas ho explica en una carta en què remarca que era competència del secretari general del partit proposar-ho -càrrec que ocupava ell-, que el consell nacional del partit va ratificar Osàcar i que el seu nomenament no va ser iniciativa l'exgerent Germà Gordò. Fonts jurídiques confirmen a l'ACN que el document ha arribat a l'Audiència Nacional. La defensa de Gordó ha incorporat la carta en la causa. L'exgerent està citat a declarar com a investigat aquest divendres.

Dins del judici, aquest dilluns ha declarat l'extresorer de CDC Andreu Viloca, que ha assegurat davant l'Audiència Nacional que mentre ell va ser el responsable financer del partit no hi va haver, o almenys ell el desconeixia, cap finançament irregular mitjançant el blanqueig de les donacions d'empresaris a través d'aportacions extraordinàries d'alts càrrecs. A més, ha dit que l'exgerent del partit Germà Gordó no estava per sobre d'ell en l'estructura jeràrquica, sinó en paral·lel. De fet, també ha explicat que els temes econòmics no els duia directament el secretari general d'aleshores, Artur Mas, sinó que més aviat es tractava amb el comitè executiu directament i, si hi havia algun tema important es tractava amb el secretari general adjunt en aquell moment, Oriol Pujol.

Viloca ha declarat des de la Ciutat de la Justícia per videoconferència amb el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el finançament irregular del partit en la causa del 3% i una peça separada per suposat blanqueig de donacions. Segons han explicat a l'ACN fonts jurídiques, Viloca només ha respost al fiscal José Grinda i al magistrat. Ha dit que desconeixia aquest sistema de finançament irregular i que no li consta que alts càrrecs de la formació fessin importants transferències i rebessin a canvi diners en metàl·lic pel mateix import procedents de donacions en diner negre d'empresaris.

Preguntat per l'estructura jeràrquica del partit, Viloca s'ha desmarcat de la versió d'Osàcar i ha dit que ell no retia comptes a Gordó, ja que estaven al mateix nivell, sinó que retia comptes al comitè executiu i a vegades a Oriol Pujol. Osàcar, en canvi, va dir que Gordó li ordenava els pagaments als alts càrrecs i que Gordó despatxava diàriament amb Mas i, per tant, segurament l'exsecretari general del partit tenia constància d'aquest sistema fraudulent de finançament.

Aquesta causa per blanqueig de capitals és una peça separada de l'anomenat 'cas 3%' i es va obrir a l'abril contra 12 exalts càrrecs de CDC per aquests donatius que després eren retornats en metàl·lic per blanquejar diner negre. Fa uns dies De la Mata va decidir investigar també Osàcar i el seu predecessor en el càrrec, Andreu Viloca, que declararà d'aquí uns dies. Entre els alts càrrecs investigats hi ha els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macias, així com Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini i Eduard Freixedes.

De la Mata creu que la investigació del 'cas 3%' permet constatar que "concorren dades objectives de generació i possessió de diners en efectiu, no declarat, per CDC, procedent d'empreses que busquen amb això ser beneficiades en la contractació pública". El magistrat diu que les donacions dels dotze exalts càrrecs investigats no són aparentment quotes d'afiliats i són per imports "excessius" per poder-ho ser i també per ser "aportacions al partit de càrrecs electes". També diu que no es va exigir un esforç major als alts càrrecs o militants perquè fessin donacions.

De la Mata remarca la coincidència de dates, que va des d'octubre de 2009 a desembre de 2010. Es van fer en "dates extraordinàriament pròximes, sent sorprenent l'estranya pràctica verificada de realitzar dues donacions d'alt import (3.000 euros), amb separació tan sols d'uns dies, o que existeixi coincidència en el dia en què diverses persones realitzen donacions casualment sempre del mateix import rodó de 3.000 euros".

"Tots els anteriors elements apunten solidesa cap a la tesi que aquestes donacions, en realitat, són actes d'aflorament de diners procedents de delicte realitzats per persones pròximes a CDC seguint el pla superior traçat per jerarques del partit". Per això, els va citar a declarar com a investigats i molts d'ells van admetre les donacions, justificant-les pel fet que CDC passava per un mal moment econòmic ja que era a l'oposició al Parlament.

