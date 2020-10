Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"Catalunya entra en toc de queda per frenar una covid desfermada" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 26 d'octubre. La fotografia de portada és per als carrers buits de Manresa, confinada de nou durant la nit, ahir amb desconcert i alguns controls policials. El diari dedica altres titulars a la pandèmia a les comarques centrals: el nombre de contagis es dispara a la residència Sant Bernabé, l'índex de rebrot de Puig-reig està 57 cops per sobre del límit tolerable; el Moianès passa de la cua a la primera comarca en risc en set dies. Regió7 també destaca a la portada la mort als 54 anys de Jordi Falip, referent cultural i social de Santpedor; les entitats que reparteixen menjar al Bages constaten l'increment d'usuaris; i un gol primerenc en pròpia porteria condemna el CE Manresa a Igualada.

Titulars diversos als diaris d'aquest dilluns: