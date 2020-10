El sector del taxi fa una marxa lenta a Barcelona per reclamar ajudes i moratòries

Els taxistes han fet aquest dilluns una marxa lenta per reclamar ajudes directes i moratòries pels deutes amb la participació de 720 cotxes, segons dades de la Guàrdia Urbana. Els cotxes han sortit de Plaça Espanya i han circulat per la Gran Via i el Passeig de Gràcia de la capital catalana, que ja es van ocupar en les vagues del sector de l'any passat. Els concentrats reclamen ajornaments d'impostos i una moratòria als bancs pels préstecs per poder pal·liar la caiguda en picat d'ingressos. "Hi ha 4.000 cotxes que cada dia estan parats. No ens importa estar aturats al pàrquing o al mig de la Gran Via. I així fins que ens donin una solució", ha avisat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez.

Álvarez ha reclamat que es reguli l'oferta per evitar que els taxistes hagin de fer 15 hores només per cobrir les despeses d'explotació d'un dia i ha exigit que "se li parin els peus als bancs". "Els bancs estan assetjant alguns companys. Hi ha gent a qui ja li han demanat embargaments. Si hem d'ocupar tots els bancs de Barcelona, ho farem", ha dit.