Atorguen la llibertat a la dona de Villarejo, implicada en una trama del seu marit

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va acordar ahir llibertat amb mesures cautelars per a Gema Alcalá, dona del comissari jubilat José Manuel Villarejo, per la seva presumpta implicació en la trama liderada pel seu marit per a la venda de documents relatius a recerques oficials de la Policia des de la presó, segons fonts jurídiques.

Alhora, el jutge García Castelló va acordar presó incondicional i comunicada per a l'advocat Alfonso Pazos, que hauria coincidit amb Villarejo durant la seva estada al centre penitenciari d'Estremera (Madrid).

La Unitat d'Afers Interns de la Policia va fer divendres passat un operatiu dirigit per la Fiscalia Anticorrupció en la qual va detenir la dona de Villarejo i tres persones més de l'entorn del comissari jubilat per haver ordit un pla per vendre documents sobre investigacions policials.