El Consell d'Europa declara il·legals els referèndums fora de la Constitució

El Consell d'Europa torna a donar la raó al Tribunal Constitucional espanyol en suspendre el referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya amb un informe d'aquest mes que recull les noves línies sobre la celebració de consultes, contràries a les tesis independentistes.

La institució, amb seu a Estrasburg, s'ha pronunciat a través de la Comissió de Venècia, un òrgan consultiu format per experts independents en el camp del dret constitucional que el 2017 ja va respondre a les peticions tant de la Generalitat com del Govern central amb la tesi que qualsevol referèndum ha de complir la legislació de cada país.

L'informe es va emetre el 8 d'octubre passat –encara que es va fer sense publicitat– com una «recomanació per a la bones pràctiques per celebrar referèndums» i deixa clar que «no es poden celebrar si la Constitució no els preveu», com per exemple quan el text sotmès a consulta és «matèria de competència exclusiva del Parlament» del país.

La Comissió de Venècia destaca que la llei que regeixi la celebració d'una consulta no es pot destinar a un referèndum específic, com va fer al Parlament amb les lleis aprovades els dies 6 i 7 de setembre del 2017.