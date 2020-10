JxCat fa plegar Eduard Pujol per denúncies d'assetjament sexual

JxCat ha forçat la dimissió del portaveu del partit al Parlament, el martorellenc Eduard Pujol, i li ha suspès cautelarment la militància a Junts després de rebre denúncies internes per assetjament sexual. El partit havia comunicat que el ja exdiputat deixava el seu escó a la cambra catalana per «motius personals», però en una roda de premsa la vicepresidenta i portaveu de Junts, Elsa Artadi, va explicar que el seu abandonament és fruit de les denúncies.

Segons Artadi, el secretari general de la fa poc creada formació, Jordi Sànchez, va rebre informacions diumenge –durant un permís penitenciari– sobre «fets que poden apuntar a assetjament sexual» per part de Pujol, per això el grup parlamentari es va reunir d'urgència ahir al matí, trobada en què Pujol va decidir deixar l'escó. A més, Junts li va suspendre cautelarment la militància i es va posar a disposició de les víctimes perquè acudeixin a la Justícia i a l'Institut Català de les Dones.

«La informació que tenim és prou greu i urgent perquè el partit suspengui cautelarment de militància Pujol. Entenem que no ens competeix a nosaltres obrir una investigació, és la Justícia qui ha d'aclarir els fets. Una investigació interna del partit podria ser considerada com un encobriment dels fets», va defensar Artadi. Per ara, no hi ha denúncia davant els tribunals.

La portaveu va evitar donar detalls sobre les agressions, però va confirmar que es tracta de més d'una denúncia, si bé va insistir que «la renúncia no implica assumpció de culpa per part seva». Junts encara no té un protocol contra les agressions masclistes a les seves files, però, segons Artadi, això no ha impedit que s'actuï amb «contundència».

La decisió de deixar la seva acta de diputat té efectes des d'ahir i la fins ara portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, el substituirà com a portaveu del grup parlamentari i el diputat Josep Maria Forné assumirà el càrrec de portaveu adjunt. El periodista Santiago Vilanova serà previsiblement qui el rellevi com a diputat, ja que és el següent candidat amb què JxCat es va presentar a les darreres eleccions a la circumscripció de Barcelona..

Pujol es va unir com a independent a la candidatura de JxCat en les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, encapçalada per l'expresident Carles Puigdemont, i ha sigut portaveu adjunt i després portaveu del grup. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser redactor d'esports a Catalunya Ràdio i posteriorment director de la cadena RAC-1, el càrrec de la qual va deixar per fer el salt a l'arena política.

El 9 de març, Alfred Bosch va dimitir com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, després de destapar un cas d'assetjament sexual que afectava directament el seu cap de gabinet, Carles Garcias. També a principi d'octubre va transcendir que l'exdiputat i exdirigent de la CUP Quim Arrufat havia deixat el partit el 2019 després d'una denúncia interna per agressió sexual.