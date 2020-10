Mas diu a l'Audiència Nacional que va proposar Osàcar com a tresorer de CDC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha remès un escrit a l'Audiència Nacional enquè assumeix personalment la responsabilitat de la designació del tresorer de l'extinta CDC Daniel Osàcar, i en què indica que el seu càrrec depenia d'ell com a secretari general del partit i no pas del gerent Germà Gordó, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.

Al document, que l'advocat de Germà Gordó, Cristóbal Martell, ha incorporat a la causa, Mas assegura que, segons els estatuts del partit el 2005, la competència per proposar el responsable de finances, com també el gerent, era del secretari general, i que va ser ell qui va proposar Osàcar per al lloc de tresorer.

Afegeix que «en cap moment» Gordó, que el jutge José de la Mata acaba d'investigar, va proposar Osàcar per al càrrec, després que l'extresorer hagi confessat un blanqueig de capitals dins el partit i hagi apuntat que Mas probablement ho sabia.