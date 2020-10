Demà ja es poden demanar les ajudes per als restaurants i centres d'estètica afectats per la covid

La Generalitat de Catalunya obre aquest dimarts, a les 9 del matí, el termini per sol·licitar subvencions adreçades als sectors de la restauració i centres d'estètica afectats pel tancament a causa a la covid-19. La resolució de subvencions anirà per ordre d'entrada de sol·licituds. Els ajuts es podran demanar a partir de dimecres a les nou del matí, i durant quinze dies o fins que s'exhaureixi el pressupost. Si el pressupost no s'exhaurís en quinze dies, la data límit per demanar els ajuts s'allargaria fins al 31 de desembre, tot i que en les últimes ajudes promogudes per la Generalitat els diners s'han exhaurit sempre molt ràpidament.

Els beneficiaris de les subvencions seran els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o autònoms i pimes que siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020.

Les despeses subvencionables són el 100% de despesa subvencionable fins a un màxim de 1.500 euros/sol·licitant des de l'1 de gener de 2020, dels següents conceptes: lloguers, compres de producte, subministraments, inversions en tecnologia i altres despeses vinculades amb l'activitat proporcionades per tercers.



Documentació a presentar

A part d'omplir el formulari de sol·licitud caldrà adjuntar:



Declaració responsable

Fotografia de la façana de l'establiment

Fotografia de l'interior de l'establiment

Per a més informació i sol·licitud cal adreçar-se al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. També podeu trobar informació al web del CEDEM.

Per la tramitació de la sol·licitud ho podeu fer amb Certificat Digital, o amb Idcat Mòbil (per aquells/es que no disposin de certificat).

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dimarts els ajuts de 40 milions d'euros per als sectors de la restauració i l'estètica, tancats per ordre de la Generalitat per ajudar a frenar la pandèmia. La publicació al diari oficial implica que a partir de dimecres ja es podran començar a demanar els diners, que poden suposar un ingrés de fins a 1.500 euros per empresa. El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, ha assegurat en declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio' que els ajuts s'han tramitat per la via ràpida, agilitzant al màxim els tràmits burocràtics, perquè es puguin cobrar com més aviat millor.