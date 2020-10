El TS desestima els recursos contra les ordres de detenció

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig van presentar contra les interlocutòries del jutge Pablo Llarena del 10 de gener i el 4 de març del 2020, en què es mantenia les ordres nacionals, internacionals i europees de detenció contra ells, i on demanava al Parlament la suspensió de la immunitat parlamentària per a Puigdemont i Comín. La sala argumenta que els exmembres del Govern estan «en situació de rebel·lia» tot i que «han estat processats per fets que poden ser constitutius de delictes greus», i per tant les ordres són «absolutament necessàries per assegurar l'acció de la justícia».

Als seus recursos, Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig demanaven que s'aixequessin les ordres de detenció perquè un cop el Parlament Europeu va reconèixer com a eurodiputats Puigdemont i Comín –i des del 5 de febrer Ponsatí– les consideren incompatibles amb les immunitats parlamentàries. La sala penal, però, conclou que cal mantenir-les adduint que havien estat emeses abans que Puigdemont, Comín i Ponsatí assumissin la seva condició d'eurodiputats i tenen com a finalitat «garantir que els processats es troben a disposició del tribunal».

La sala recorda que el processament de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig es va acordar abans que assolissin la condició d'eurodiputats i, per tant, «no s'aprecia contradicció amb el dret europeu» perquè no es pot considerar la seva persecució per fets que no tenen res a veure amb les seves funcions d'eurodiputats.