El TSJC descompta a Torra un terç dels dies que va estar inhabilitat com a diputat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) descomptarà de la pena total al president de la Generalitat inhabilitat, Quim Tora, un de cada tres dies que va estar suspès com a diputat del gener al setembre d'aquest any. Això li suposaria acabar la inhabilitació per a càrrec públic a principi de gener del 2022, en comptes de finals de març del mateix any. A més, li manté els honors, prerrogatives i sou d'expresident, tot i que hi ha un vot particular discrepant del president del TSJC, Jesús María Barrientos, que creu que hauria de perdre tots els honors i sou públic mentre duri la inhabilitació de 18 mesos.

Segons la majoria del tribunal de la sala civil i penal, integrat per la magistrada Maria Eugènia Alegret i el magistrat Jordi Seguí, «l'article 42 del Codi Penal situa el nucli de la pena principal d'inhabilitació especial en la privació definitiva de feina o càrrec públic sobre el que recaigués, a més d'establir la incapacitat per obtenir-lo o altres d'anàlegs durant el temps de la condemna». I afegeix que, «juntament amb això, disposa que la privació de feina o càrrec també comporta la dels honors que li siguin annexos».