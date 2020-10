El bisbe de Solsona, Xavier Novell, un dels darrers positius de covid al Solsonès

El Bisbat de Solsona va informar ahir al voltant de les sis de la tarda que el bisbe de la diòcesi, Xavier Novell, ha donat positiu per covid-19. Segons la diòcesi, el bisbe no ha hagut de ser ingressat i manifesta, de moment, símptomes lleus.

Novell està confinat des de fa dies al Palau episcopal de Solsona després d'haver-se-li comunicat dies enrere que una persona amb la qual ell havia estat en contacte havia donat positiu en l'esmentada prova. Ahir el Bisbat va informar que la PCR que es va realitzar Novell va donar positiu.

Fonts del Bisbat neguen que es realitzi un cribratge massiu i asseguren que només se sotmetran a les PCR aquells que hagin tingut contacte amb algun positiu. A més també van afirmar que la resta de membres de la cúria de moment estan bé.

També asseguren que el seminari està en contacte directe amb l'Hospital Pere Màrtir Colomés pel cas que hi hagués alguna sospita que alguna persona tingués covid-19. Com que hi ha molts capellans o membres de la diòcesi en situació de risc per edat avançada residint en aquest edifici, el seminari està preparat per seguir els mateixos protocols que hi ha establerts en casos de covid dins d'una residència d'avis.