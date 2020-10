La carta enviada als veïns apel·la a la seva implicació

? «Veniu a fer-vos la prova. La vostra col·laboració és molt important per aturar el contagi de la covid-19. Per la vostra seguretat i la del vostre entorn. Us necessitem!». Aquest és el missatge que inclou la carta que ha rebut el veïnat de les Escodines, Barri Antic, Poble Nou, Car-retera Santpedor, Font dels Capellans i Sagrada Família. Comença informant que «a causa de l'actual situació d'alt risc de contagi per coronavirus a Manresa i de l'elevat nombre de proves PCR positives» als barris esmentats, «el departament de Salut de la Generalitat realitzarà cribratges massius amb proves PCR a tots els veïns i veïnes d'edats compreses entre els 15 i els 64 anys». També explica que «les proves són totalment gratuïtes i permeten conèixer amb més detall el nivell de contagi de la covid-19 i detectar possibles casos asimptomàtics». Per fer-la, caldrà facilitar el nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i, si se'n disposa, la targeta sanitària.