Cent passatgers queden a la deriva en un ferri que va sortir de Barcelona a Eivissa

Una vegada més la fortuna ha somrigut als passatgers de Baleària: ningú va resultar ferit ahir malgrat que van passar unes quatre hores a l'expectativa en un ferri de gairebé 200 metres. Els clients de la naviliera van arribar a Eivissa passades les onze del matí, quan l'arribada estava prevista a les 6.45 hores. Cansats i maltractats, així se sentien alguns.

Ahir feia 21 dies del penúltim accident de la naviliera, quan el ferri 'Eco Lux' va xocar contra l'illot de Castaví, a s'Espalmador. Ahir, el 'Rosalind Franklin', que havia salpat dilluns cap a les deu de la nit del port de Barcelona rumb a Eivissa, es va quedar sense motors quan s'acostava al seu destí.

El vaixell es va quedar sense màquina i a la deriva a prop de la costa d'Eivissa, tot i que a causa de la direcció en la qual bufava el vent a poc a poc es va anar allunyant cap a l'oest. Les prop de cent persones que viatjaven al barco van quedar tancades i a l'expectativa dins dels 188,3 metres d'eslora i 28,7 de mànega d'aquest gran barco, una situació molt perillosa que no va passar a majors gràcies que el mar estava en calma.

En aquesta situació, un remolcador va sortir del port cap al 'Rosalind Franklin' per portar el vaixell a port. El va acompanyar la llanxa 'Salvamar Markab' de Salvament Marítim, per precaució. Finalment, cap a les 10.30 hores, els passatgers van ser informats per la megafonia del vaixell que l'avaria estava solucionada i que reiniciaven la marxa rumb al port d'Eivissa. Van arribar una mitja hora després. Encara no se sap què va passar amb els motors. «Es tracta d'una avaria habitual en els mercants», comentaven ahir els mariners al port.

El 'Rosalind Franklin' és un Ro-Pax, és a dir, un ferri que transporta mercaderies i passatgers. És un barco de l'any 1999 de bandera xipriota i capacitat per a 800 passatgers i 600 vehicles. «No sabem encara què ha passat [en què ha consistit l'avaria], necessitem temps», va dir ahir el capità marítim d'Eivissa i Formentera, Luis Gascón, que va pujar a bord una vegada que el barco va amarrar a la zona de Botafoc. En Mikel, un passatger amb molta experiència en el món de la nàutica, sospita que el barco ja va salpar d'Eivissa a Barcelona amb problemes de motor, problemes que van continuar ahir en la tornada a l'illa des de la capital catalana. A més, és molt crític amb el tracte dispensat per la companyia, tant referent a l'accident amb el motor com a les aglomeracions que van haver de suportar en zones no ventilades, on resultava impossible mantenir les distàncies de seguretat.

Navegació lenta



«A l'anada, cap a Barcelona, el barco anava molt lent, probablement per falta de potència, i vam tardar deu hores a arribar en lloc de vuit», va advertir aquest passatger. Però el pitjor estava per arribar, en la tornada a casa. «Estava adormit i quan em vaig despertar vaig veure que estàvem aturats, es veia Tagomago i la Mola, i a dos quarts de vuit o les vuit la naviliera ha avisat que hi havia un problema», va relatar el passatger. «A les nou ens han portat un vas de suc i mitjana napolitana per a cada un, tallada amb ganivet», va criticar.

«Aquesta és tota l'atenció que ens han donat en tres hores i amb prou feines ens han informat», va dir. «Per mi, el tracte de la naviliera ha sigut dolent», va afegir. Aquest passatger es va mostrar molt molest per les aglomeracions que van haver de suportar per accedir als soterranis i recollir els vehicles.

«Esperant per baixar a buscar el cotxe hem estat molt temps amuntegats i sense poder mantenir la distància de seguretat [a fi d'evitar contagis pel SARS-CoV-2]», va remarcar. Un altre passatger va explicar que durant el temps que el barco va estar aturat «la gent vagava sense rumb pel barco i molts s'havien tret les mascaretes». Molts passatgers eren camioners que viatjaven amb els seus vehicles de càrrega.