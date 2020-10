La Guàrdia Civil deté quatre empresaris independentistes pel finançament del Procés

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil ha posat en marxa a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra empresaris propers al Procés, amb una trentena d'entrades i registres i diverses detencions, a l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'organització del referèndum de l'1-O, segons ha avançat El Periódico. L'epicentre de la investigació és el finançament del procés i de l'estructura amb què compta l'excap de l'Executiu català a Brussel·les, així com la vinculació política en l'organització interna del Tsunami Democràtic, així com possibles casos de corrupció.



A primera hora del matí d'aquest dimecres han sigut detinguts l'exconseller Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler, vinculat a ERC, i l'exaltcàrrec de CDC David Madí, molt lligat a Puigdemont. També s'hauria detingut Josep Lluís Alay, director de l'oficina de Carles Puigdemont. Una de les detencions s'ha produït a Igualada, municipi de residència d'Oriol Soler, parella de l'exdiputada d'ERC al Parlament i vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana.





??Detencions a Igualada

?? La GC està actuant contra el Tsunami Democràtic

Oriol Soler, company de la Marina Llansana està detingut. Ara mateix estem a Events, empresa que està siguent registrada.



*Necessitem gent!* — ANC Anoia (@ANCAnoia) October 28, 2020

Registre a l'empresa igualadina Events

Altres investigats

El sanedrí de l'expresident

Intenten la mort política i civil de l'independentisme perquè tres anys després de la declaració d'independència continuem lluitant per una causa justa i democràtica. No se n'han sortit, i no se'n sortiran. Tot el suport als detinguts d'aquesta nova urpada repressora. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 28, 2020

Una macrocausa

La Guàrdia Civil també està realitzant, a la capital de l'Anoia,Segons publica l'ACN, Soler ha estat arrestat en sortir a les 8 del matí del seu domicili d'Igualada per anar a treballar a Barcelona. Poc després, la seva dona, la periodista i excàrrec d'ERC Marina Llansana, ha sortit per portar el fill a escola i se l'ha trobat detingut. Una quinzena d'agents escorcollen el domicili familiar, mentre que uns altres estan fent el mateix a l'empresa de comunicació de Llansana, Lidera, que està just al costat. Llansana és fora, mentre que el seu soci està amb la Guàrdia Civil dins de l'empresa, com ha pogut comprovar l'ACN.La Guàrdia Civil està registrant l'empresa Events d'Igualada (Anoia) en el marc d'una investigació judicial per presumpte desviament de fons per finançar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica, en què han estat arrestades persones de la màxima confiança del seu cercle.Fonts d'aquesta empresa, especialista en esdeveniments culturals i esportius, han confirmat ha Efe que la Guàrdia Civil està efectuant registres a la seva seu des de les 08:15 d'aquest matí.Els dos màxims responsables d'aquesta empresa,, són algunes de les persones investigades en aquesta operació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, en la qual s'estan realitzant avui una trentena de registres en vuit partits judicials de Catalunya.Es dona la circumstància que Events ja va ser registrada abans de la celebració del referèndum secessionista de l'1 d'octubre del 2017, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional.La causa està oberta pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències. Les indagacions que han provocat l'operació policial es van iniciar fa uns mesos com una peça separada i secreta de les diligències que s'instrueixen al mateix jutjat pel, entre les quals, algunes d'atorgades per la Diputació de Barcelona a entitats de l'òrbita sobiranista i de l'extinta CDC. En total es poden haver produït entre sis i vuit detencions.Segons informació feta pública aquest dimecres al matí pel TSJC, entre les persones investigades també hi ha Xavier Vinyals, president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes; Antonio Fusté i Roc Aguilera, de l'empresa Events; Pilar Contreras, directora general de centres concertats i centres privats; Marta Molina, mestra i responsable del Govern de Polítiques per a Gais i Lesbianes del 2008 al 2010; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar; i Jordi Serra, interventor Delegat.Entre els detinguts hi ha diversos membres del sanedrí que va assessorar Puigdemont abans del referèndum de l'1-O i la declaració d'independència fallida del 2017, com Vendrell, Soler i Madí. El primer va desenvolupar una carrera política de més de 20 anys a ERC, i va ser per uns dies conseller de Governació el 2006. Se'l considera un dels components del nucli més pròxim a Puigdemont, segons els investigadors que fa mesos que estan rere la seva pista, que també sospiten que està estretament vinculat a Tsunami Democràtic i a algunes de les seves accions, com els aldarulls als voltants el Camp Nou el desembre del 2019.Oriol Soler va ser el director de la campanya 'Ara és l'hora' en la consulta del 9 de novembre del 2014, impulsada per les associacions Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.10? También va ser codirector de la campanya de Junts pel Sí en la campanya de les eleccions autonòmiques catalanes del 27 de setembre del 2015. David Madí, per la seva banda, va ser dirigent de Convergència i la seva carrera va estar molt vinculada a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Va ser secretari de comunicació i estratègia del Govern.En total hi ha unes 50 persones imputades en la causa principal. Un dels principals implicats és Víctor Terradellas, exdirigent de CDC i vinculat a l'associació CatMón, que abans de la declaració unilateral d'independència (DUI) va enviar un missatge a Puigdemont en el qual l'informava de l'arribada a Barcelona d'un emissari del president de Rússia, Vladímir Putin . Terradellas es va reunir en aquest país amb un exdiputat oficialista rus, a qui va oferir recolzar l'annexió de Crimea a canvi del reconeixement d'una Catalunya independent.En una interlocutòria de finals del 2019, el jutge afirmava que els fons públics percebuts per l'entitat sobiranista CatMón a través de subvencions irregulars podrien haver sigut destinats a la realització de «viatges i entrevistes» referents a la independència de Catalunya . Els ajuts que investiga, «per tant», serien aliens a l'àmbit propi de la fundació i «a la finalitat per a la qual es van destinar» les subvencions concedides. A partir d'aquí, la Guàrdia Civil, amb coneixement del jutge, va ampliar les indagacions per aclarir si en algun moment es van destinar fons públics per finançar actes de l'exmandatari català a Bèlgica.