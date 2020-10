La Guàrdia Civil deté quatre empresaris catalans pel finançament del Procés

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil ha posat en marxa a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra empresaris propers al Procés, amb una vintena d'entrades i registres i diverses detencions, a l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons ha pogut saber El Periódico. L'epicentre de la investigació és el finançament del procés i de l'estructura amb què compta l'excap de l'Executiu català a Brussel·les, així com la vinculació política en l'organització interna del Tsunami Democràtic, així com possibles casos de corrupció.

A primera del matí d'aquest dimecres han sigut detinguts l'exconseller Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler, vinculat a ERC, i l'exaltcàrrec de CDC David Madí, molt lligat a Puigdemont. També s'hauria detingut Josep Lluís Alay, director de l'oficina de Carles Puigdemont. Una de les detencions s'ha produït a Igualada, municipi de residència d'Oriol Soler, parella de l'exdiputada d'ERC al Parlament i vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana.

La causa està oberta pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències. Les indagacions que han provocat l'operació policial es van iniciar fa uns mesos com una peça separada i secreta de les diligències que s'instrueixen al mateix jutjat pel presumpte desviament de fons procedents de subvencions públiques, entre les quals, algunes d'atorgades per la Diputació de Barcelona a entitats de l'òrbita sobiranista i de l'extinta CDC. En total es poden haver produït entre sis i vuit detencions.



Una macrocausa

En total hi ha unes 50 persones imputades en la causa principal. Un dels principals implicats és Víctor Terradellas, exdirigent de CDC i vinculat a l'associació CatMón, que abans de la declaració unilateral d'independència (DUI) va enviar un missatge a Puigdemont en el qual l'informava de l'arribada a Barcelona d'un emissari del president de Rússia, Vladímir Putin. Terradellas es va reunir en aquest país amb un exdiputat oficialista rus, a qui va oferir recolzar l'annexió de Crimea a canvi del reconeixement d'una Catalunya independent.

En una interlocutòria de finals del 2019, el jutge afirmava que els fons públics percebuts per l'entitat sobiranista CatMón a través de subvencions irregulars podrien haver sigut destinats a la realització de «viatges i entrevistes» referents a la independència de Catalunya. Els ajuts que investiga, «per tant», serien aliens a l'àmbit propi de la fundació i «a la finalitat per a la qual es van destinar» les subvencions concedides. A partir d'aquí, la Guàrdia Civil, amb coneixement del jutge, va ampliar les indagacions per aclarir si en algun moment es van destinar fons públics per finançar actes de l'exmandatari català a Bèlgica.