La Guàrdia Civil vincula l'igualadí Oriol Soler amb Assange, Snowden i una «estratègia de desestabilització» del Kremlin

La Guàrdia Civil vincula l'empresari igualadí Oriol Soler amb Eduard Snowden, Julian Assange i una presumpta campanya de "desestabilització i desinformació" liderada pel Kremlin, segons la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, a la qual ha tingut accés l'ACN. L'institut armat ha escorcollat durant més de quatre hores el domicili de Soler a Igualada i se l'han emportat detingut al voltant de les 13 h amb la intenció que passi a disposició judicial divendres. El seu advocat, Benet Salellas, denuncia que Soler "no estaria detingut si no fos independentista" i atribueix l'operació a una "criminalització de l'activisme polític". Ha apuntat que la mateixa interlocutòria diu que encara "s'ha de verificar correctament" la malversació.

La interlocutòria recull que Oriol Soler hauria participat en una reunió a l'ambaixada de l'Equador a Londres amb Julian Assange el setembre de 2017. Aquella reunió, segons apunta el text judicial, "s'emmarca en l'estratègia de desinformació i desestabilització en la qual també hi hauria participat el govern del Kremlin com a part de la seva narrativa general sobre una Unió Europea, a tocar del col·lapse, principal missatge dels mitjans de comunicació controlats pel Kremlin: Russia Today i Sputnik". De fet, afegeix que l'editora en cap d'aquests mitjans és també l'editora de Julian Assange i Eduard Snowden.

L'escrit judicial assegura que "l'estratègia coordinada de comunicació que es va activar durant el referèndum, i en la qual van participar-hi Oriol Soler i Julian Assange, va respondre a la combinació de diferents instruments: l'ús de les xarxes socials, piulades de Julian Assange i Eduard Snowden, les fàbriques de la web en relació als mitjans de comunicació russos Sputnik i Russia Today i els mitjans de comunicació catalans, tant públics com privats, en els quals hi participa Oriol Soler". Al mateix temps, assegura el jutge basant-se en les tesis de la Guàrdia Civil, "l'estratègia de comunicació s'incardina en la guerra d'informació a la qual el general rus Valery Gerasimov fa nombroses referències".

L'advocat de Soler, Benet Salellas, ha indicat després dels escorcolls que el relat de la Guàrdia Civil i el jutge és "absolutament kafkià" i creu que "demostra, un cop més, que aquestes operacions es basen únicament a criminalitzar l'activisme polític d'aquelles persones que treballen per exercir el dret a l'autodeterminació". De fet, Salellas assegura que "la pròpia resolució recull que l'Oriol Soler és una persona significada en les campanyes públiques en la defensa del dret a l'autodeterminació". "Estem davant d'un nou procés polític que no busca res més que desactivar i castigar l'independentisme", denuncia l'advocat.

Sobre el presumpte delicte de malversació que també s'atribueix a Soler, l'advocat Salellas ha dit que la pròpia resolució assegura que aquest càrrec "encara està pendent d'acreditar perquè no han pogut accedir als expedients administratius". En concret, la interlocutòria assegura que "aquesta seria una informació que s'hauria de verificar correctament amb els expedients administratius corresponents". Salellas ha afirmat que "la pròpia Guàrdia Civil reconeix que està fent detencions de caràcter preventiu perquè no disposa de cap base per fer imputacions".

A més, Salellas ha recordat que Soler no ha tingut mai "cap càrrec a l'administració pública" i, per tant, "és evident que hi ha delictes que és impossible que els hagi comès directament". "S'intenten criminalitzar unes subvencions que s'han donat al món de la cultura i en concret a unes empreses en què hi participa l'Oriol Soler", ha detallat Salellas, que ha afegit que "la pròpia Guàrdia Civil reconeix que no estan verificades".

D'altra banda, l'advocat de Soler també ha lamentat que la investigació té "molt poc rigor", ja que la Guàrdia Civil ha volgut escorcollar l'empresa de comunicació Lidera, propietat de la parella de Soler, Marina Llansana, i que es troba a costat del seu domicili. "Els hi hem reiterat diverses vegades que l'empresa que volien registrar no tenia res a veure amb el detingut i, després de comprovar-ho, finalment han accedit a no fer l'escorcoll", ha detallat Salellas.