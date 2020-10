El jutjat confirma el tercer grau per a Forcadell i Bassa i desestima el recurs de Fiscalia

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya va ratificar ahir el tercer grau concedit a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i a l'exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa. La Direcció General de Serveis Penitenciaris els va concedir el tercer grau el 14 de juliol, com als altres set presos independentistes de Lledoners. Pocs dies després un jutjat de vigilància penitenciària va avalar el tercer grau per als homes presos, tot i el recurs de la fiscalia, però el va suspendre en espera de la decisió definitiva del Suprem, que encara està pendent de pronunciar-se. Però l'altre jutjat, que decideix sobre Forcadell i Bassa, va decidir mantenir el tercer grau mentre resolia el recurs.

La fiscalia considera que ni Forcadell ni Bassa, ni la resta de presos, no han complert prou proporció de la pena de presó per poder sortir en semillibertat, no han evolucionat en el seu tractament, ja que no han seguit cap programa específic per al delicte de sedició i reconeixen els fets i les conseqüències, però no el delicte.



Modalitat de compliment

El magistrat recorda que el Reglament Penitenciari estableix que els presos en segon grau que estiguin capacitats per viure en semillibertat hauran de ser classificats en tercer grau. «El tercer grau no és una gràcia, o un indult atenuat, sinó una modalitat de compliment», diu la interlocutòria, que estableix que l'assumpció dels fets és un indicador de la reeducació i la reinserció. «La gravetat delictiva i el temps de compliment, el delicte de sedició i pena de dotze anys, no són obstacles insalvables si la resposta al tractament penitenciari és l'adequada», afegeix.

A més, recorda que es pot acordar el tercer grau ja de bon inici, i a Forcadell i Bassa se'ls va concedir aquest grau el juliol del 2020, gairebé dos anys i mig després d'ingressar a la presó de manera preventiva, el març del 2018.

Així mateix, també esmenta que totes dues han gaudit del segon grau amb l'article 100.2 del Reglament Penitenciari, que permetia que sortissin unes hores en dies laborables per treballar, fer voluntariat social o cuidar familiars.