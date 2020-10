L'executiu estudia més mesures però prefereix «no especular»

? El Govern té preparades «sobre la taula» noves mesures per frenar l'avanç del virus de la covid-19 però de moment prefereix «evitar especulacions i malentesos» fins que es decideixi què fer en el marc del Procicat. Així ho va afirmar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en roda de premsa virtual després de la reunió setmanal del Consell Executiu. «Deixem que el Procicat treballi, que les autoritats sanitàries avaluïn les dades, i esperem a les pròximes hores per poder informar cap on s'encaminaran les noves mesures», va indicar. Així, Budó no es va pronunciar sobre si es preveu allargar el tancament de bars i restaurants, si s'estudia un confinament domiciliari només els caps de setmana o un confinament perimetral a tot Catalunya o només algunes zones. «No els puc explicar què passarà perquè encara no està decidit», va prosseguir, alhora que va indicar que aviat es compliran dues setmanes de les mesures decretades, i que per tant les dades que es recullin fins a final de setmana ja començaran a reflectir l'impacte de les restriccions.