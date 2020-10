Macron anuncia un nou confinament de França i Alemanya tancarà bars i restaurants durant un mes

El president de la república francesa, Emmanuel Macron, ha anunciat un nou confinament de França per intentar frenar l'expansió de la covid-19 que entrarà en vigor divendres. De moment, el tancament és menys estricte que el del març passat i es mantindran les fronteres europees obertes. El màxim mandatari francès ha alertat en un missatge televisat adreçat a la nació que fa falta "una frenada brutal" als contagis a risc de col·lapsar el sistema sanitari si no es fa. Per això ha anunciat que durant les setmanes que duri el tancament es farà un esforç "massiu" i caldrà utilitzar una aplicació de rastreig de casos positius de coronavirus.

Alemanya, per la seva banda, tancarà bars i restaurants durant un mes a partir del dilluns pels rebrots. Després de consultar als länds, la cancellera alemanya Angela Merkel ha anunciat aquest dimecres que imposarà un confinament parcial. Així, es mantindran obertes les escoles, però es recomana el teletreball quan sigui possible. Berlín ha pres aquesta decisió pel ràpid augment dels rebrots i les hospitalitzacions. Tanmateix, la seva taxa d'infeccions (156 per cada 100.000 habitants) continua per sota de països com Bèlgica (1.424), la República Txeca (1448), Luxemburg (821), Eslovènia (7862), Països Baixos (711) o França (659).

Madrid i les dues Castelles també tanquen els seus perímetres



A Espanya, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el de Castella – la Manxa, Emiliano García Page, i el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, han acordat aquest dimecres tancar els perímetres de les tres comunitats com a mesura per intentar frenar l'expansió de la covid-19. Serà un tancament coordinat, tal com han consensuat en una cimera a Àvila. La mesura entra en vigor divendres i s'estendrà com a mínim fins al 9 de novembre, termini durant el qual no es podrà entrar ni sortir de cap dels tres territoris. Malgrat les reticències de la comunitat madrilenya, finalment els tres mandataris han considerat necessari el confinament per protegir els seus conciutadans i la resta de població de l'Estat.