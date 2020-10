Manresa acull els primers cribratges massius a partir de demà, amb 3.000 PCR en sis barris

Les Escodines, el Barri Antic, el Poble Nou, la Carretera de Santpedor, la Font dels Capellans i la Sagrada Família són sis barris de Manresa on s'ha detectat que hi ha una concentració de casos de covid més gran que a la resta, tenint en compte l'elevat nombre de proves PCR que han resultat positives. Per identificar casos positius asimptomàtics i trencar cadenes de transmissió, entre demà i el 6 de novembre s'hi farà un cribratge massiu amb la previsió de realitzar entre 2.500 i 3.000 proves. Serà el primer cribratge poblacional que es farà a les nostres comarques.

Les proves es realitzaran a persones sense simptomatologia, amb una edat compresa entre els 15 i els 64 anys, que siguin veïns dels respectius barris esmentats i que no s'hagin fet cap PCR darrerament. Malgrat que és una prova totalment voluntària, es fa una crida a la participació del màxim de persones possible. La convocatòria s'ha fet via carta amb una bustiada al veïnat dels sis barris.

El departament de Salut s'ha coordinat amb l'Ajuntament de Manresa per fer aquesta operació. La ciutat ha cedit els espais on es faran les proves (vegeu el gràfic adjunt). Són el Casal de les Escodines, l'Ateneu les Bases i el casal cívic Font dels Capellans.



No es descarta fer altres barris

Segons informació demanada a la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut, l'estratègia és identificar les zones amb més transmissió i actuar per disminuir la taxa d'incidència. Depenent d'aquesta taxa i de la distribució dels casos, han explicat que es podria valorar més endavant fer altres barris.

La prova que es farà a les persones que s'hi presentin consistirà en una presa de mostra nasofaríngia i la tècnica serà el PCR, que és un tipus de test de laboratori molt utilitzat que permet detectar un fragment del material genètic d'un patogen o microorganisme. Consisteix a passar un escovilló per dins del nas per captar una mostra de la mucosa.

Les unitats mòbils del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà, amb l'ajuda de Creu Roja i els Equips d'Atenció Primària de la Sagrada Família i Plaça Catalunya de l'Institut Català de la Salut, i els de Les Bases i Barri Antic de la Fundació Althaia, seran els encarregats de realitzar la recollida de les mostres.

Una vegada feta la prova, amb l'objectiu de trencar cadenes de transmissió per disminuir el nombre de casos, si la persona asimptomàtica dona positiu se seguirà el protocol establert. Tal com indica el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, l'aïllament es mantindrà fins que transcorrin deu dies des de la data de realització de la prova i el seguiment i l'alta seran supervisats per l'equip d'atenció primària de referència. També es farà un seguiment de contactes, que és el que ja es realitza habitualment quan una persona dona positiu per evitar que el virus vagi passant als contactes directes i, d'aquests, als indirectes, que és el que genera que es produeixi una concentració de casos indesitjada com la detectatda en els sis barris de la capital del Bages en els quals es portarà a terme aquest cribratge poblacional.

Les primeres proves diagnòstiques de grup que es van dur a terme a Manresa van ser després de l'inici del curs escolar. A un centenar d'alumnes de cinc centres educatius on es va detectar algun cas positiu per coronavirus –instituts Lluís de Peguera i Cal Gravat i escoles La Sèquia, Mare de Déu del Pilar i Oms i de Prat– se'ls va fer una PCR per saber si tenien la covid i se'ls va aïllar per evitar contagis. Els tests els van fer als centres professionals dels ambulatoris de referència. Posteriorment, es va fer aquesta prova a dos grups de l'institut Pius Font i Quer, on hi va haver un brot amb 22 positius en una classe amb 26 alumnes.