«Me'l crec, però necessita un justificant»

«Jo em crec el que diu, però necessita un justificant per moure's a aquestes hores». És el diàleg entre un agent de la Policia Local de Manresa i un conductor que circulava per la Bonavista en ple toc de queda, quan ja no hi hauria d'haver ningú al carrer. La policia va multar cinc persones la nit de dilluns a dimarts als controls que va establir per la ciutat, alguns d'estàtics i altres de dinàmics, per vetllar pel compliment de les restriccions de mobilitat per frenar la pandèmia.

No va ser la tònica general de la nit, una nit tranquil·la com ho acostumen a ser les de començament de la setmana. La majoria dels conductors que van passar per la Bonavista portaven o bé el document d'autoresponsabilitat o un de l'empresa per acreditar que acabaven de sortir de la feina. Els tenien a mà, conscients que podien trobar-se un control. «La gent es comporta. Ja sap per què la parem», comentava un dels agents del torn de nit. L'experiència de l'últim confinament va fer que aquest cop la situació no agafés de sorpresa pràcticament ningú. Però això, pràcticament.

Poc abans de les 11 de la nit la Policia Local va establir dos controls a la Bonavista, un punt clau per entrar i sortir de la ciutat. Un a cada banda. Regió7 els va acompanyar. El conductor d'un dels primers vehicles que van parar els va comentar que buscava un local per menjar alguna cosa. Els agents li van recordar que bars i restaurant estaven tancats. L'home es va estranyar i va començar a empescar-se una història de divorcis, custòdia de fills, que vivia a fora, que els venia a visitar a Manresa i que desconeixia que hi havia toc de queda o que els bars i restaurants fossin tancats.

Llavors va aparèixer un vianant amb evidents símptomes d'anar begut que va demanar a la Policia Local que el portés a casa. Va creuar la rotonda pel mig, i es va quedar agafat a un fanal mentre insistia que el duguessin a casa. Els agents es van prestar a trucar a un taxi, però «no duc diners», va dir. El van acompanyar a asseure's a un banc perquè li passés el mareig. Si els bars i restaurants estan tancats, on havia begut?

«Perdoni, on va?», va demanar un dels agents a un vianant, un jove que de sobte va aparèixer a la plaça i que va resultar que pràcticament no parlava català ni castellà. No duia cap mena de documentació i va donar a entendre que venia de Barcelona, que acabava d'arribar amb el tren, i que anava cap a casa.

Mentrestant, a l'altra banda de la plaça la segona patrulla aturava dos vianants més, també joves, que no van justificar què feien a la Bonavista a aquella hora. «Venim de fer unes cerveses amb uns amics», van explicar, «anem cap a casa». «On viuen?», els va demanar l'agent. «A l'avinguda Tudela». «Doncs van en direcció contrària», va respondre l'agent, que de seguida els va demanar la documentació. L'avís sol·licitant una patrulla a l'altra punta de la ciutat per atendre una emergència va fer que els dos joves continuessin el seu camí amb el compromís de confinar-se d'ara en endavant.

Un dels cotxes que a la nit, en ple toc de queda, circulava per Manresa era de Suïssa. Havia sortit del país helvètic en direcció a València però el GPS el va dur al carrer València de Manresa. Un cotxe patrulla va trobar el conductor i el copilot despistats i desorientats a la plaça Espanya. No el van multar. Un altre que no duia cap mena de documentació va justificar que anava a l'estació de la Renfe a buscar la seva compa-nya que venia amb el tren i, com passa sovint, amb retard. També van ser comprensius. Poc després va passar un Monbús buit, una patrulla dels Mossos –que es va aturar per parlar amb els agents i van coincidir que tot estava tranquil-, i també el bus urbà de la línia L-8, la Perimetral, que també anava buit.

Fins a 2/4 de 12 de la nit els agents de la Policia Local van parar una vintena de vehicles que van passar per la Bonavista. A partir d'aleshores l'activitat, el poc trànsit que ja hi havia de cotxes i vianants, va semblar que s'aturés en sec. Els pocs vehicles que passaven duien justificants d'empreses dels Dolors, de polígons de Sant Fruitós i fins i tot de l'escorxador d'Avinyó. Cap a 2/4 d'1 de la matinada els comandaments de la Policia Local van decidir deixar el control estàtic i moure's per la ciutat. «Ho deixem estar. Ara ens posem en moviment», va dir el caporal. Un cotxe patrulla va tirar carretera de Santpedor amunt, i l'altre carretera de Vic avall. A les 4 van tornar a la Bonavista.