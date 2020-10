La restauració exigeix canvis en la gestió després del «fracàs» de Vergés

El Gremi de Restauració de Catalunya va criticar ahir que la consellera de Salut, Alba Vergés, dirigeixi «de manera unilateral» l'estratègia contra l'epidèmia i va demanar que la gestió l'assumeixi un triumvirat en el qual hi hagi també els departaments d'Empresa i d'Interior. Segons el parer del director del Gremi, Roger Pallarols, l'estratègia marcada per Salut «és un fracàs sense pal·liatius i una ruïna econòmica que no ens podem permetre», atès que els contagis continuen sense frenar-se malgrat que es compleixen ja deu dies de tancament obligat de bars i restaurants. En un comunicat, Pallarols creu que Alba Vergés «hauria de preguntar-se si és la persona adequada per liderar la gestió d'aquesta crisi», després de criticar que la consellera hagi pres mesures que dificulten «la supervivència» de moltes empreses.