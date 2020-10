El risc de rebrot s'acosta als 15.000 punts a Puig-reig per 181 casos en dues setmanes

El risc de rebrot a Puig-reig segueix augmentant i ja frega els 15.000 punts, segons les dades de la CCMA obtingudes del portal covid de la Generalitat i calculades segons la incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants. Aquest dimarts l'índex va pujar 1.544 punts i es va situar en 14.962,16, un dels més alts de tot Catalunya. En els darrers set dies al municipi berguedà s'han diagnosticat 166 casos (10 més que dilluns) i els casos acumulats de covid-19 en els darrers 14 dies són 181 (11 més que dilluns). La taxa de reproducció de l'epidèmia també creix lleugerament i se situa en 3,51. I la incidència acumulada de casos diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants és de 4.260,41.

Tal com va explicar Regió7 aquest dilluns, la raó principal d'aquestes xifres cal buscar-la en els cribratges massius que el departament de Salut ha fet a les dues residències del municipi, la Sant Josep i la Mont-Martí. Segons les dades del departament actualitzades per aquest diari, els 11 positius de covid-19 que s'han afegit a la llista són de persones externes als centres sociosanitaris, que ja van realitzar cribratges massius i van conèixer tots els resultats.

A la residència Sant Josep de Puig-reig es van detectar 73 positius del total de 112 usuaris. A més, han donat positiu 22 treballadors. Pel que fa a la residència i centre sociosanitari Mont-Martí, 24 dels 148 residents també van donar positiu per coronavirus, juntament amb 20 treballadors. Això fa que 139 dels 181 casos diagnosticats en els últims 14 dies a Puig-reig siguin de residències, i els 42 restants són de persones del poble.

Pel que fa als centres educatius de Puig-reig, hi ha dos grups confinats amb un total de 47 persones en quarantena. A l'escola Sant Martí hi ha un grup confinat de 16 alumnes. En aquest centre hi ha hagut 2 positius per covid-19 en els darrers 10 dies. L'altre centre afectat és l'institut de Puig-reig, que té 31 persones en quarantena i 4 casos positius en els darrers 10 dies. Amb la intenció de rebaixar la corba, l'Ajuntament de Puig-reig va decidir aquest dilluns un seguit de mesures d'aplicació immediata. El consistori va suspendre totes les activitats organitzades pel consistori, i va tancar parcs infantils, instal·lacions esportives i equipaments municipals. A més, s'han cancel·lat les activitats de les entitats, la Fira de Sant Martí 2020 i el Fòrum 10.



Cinc pobles per sobre de 1.000

Cinc municipis de la comarca del Berguedà es troben per sobre dels 1.000 punts en l'índex de rebrot de la covid-19. Segons les dades del departament de Salut, després de Puig-reig, el municipi amb una xifra de repunt més elevada és Sant Julià de Cerdanyola, amb 6.140,35 punts. Amb només 228 habitants, la població ha tingut 9 casos positius en 14 dies. La Pobla de Lillet, amb 17 casos diagnosticats en les últimes dues setmanes, té un índex de rebrot de 4.546,64. Finalment, Berga i Gironella també se situen per sobre del llindar dels 1.000 punts. La capital, Berga, té un índex de 2.373,65 i 137 casos positius de coronavirus en els últims 14 dies. Gironella té una xifra de repunt del virus de 1.204,54.